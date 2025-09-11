Игрок сборной Украины назвал футболистов, которые зажгут в Суперфинале

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Пляжный футбол
11 сентября 2025, 17:36 | Обновлено 11 сентября 2025, 17:45
Дмитрий Войтенко сделал акцент только на двух участниках национальной команды

Игрок днепровского «Выбора» Дмитрий Войтенко, не попавший в заявку на Суперфинал Евролиги по пляжному футболу 2025 года, назвал имена украинских игроков, которые проявят себя с лучшей стороны на турнире в Италии.

«Андрулик Пашко поехал? Если Андрулик поехал, значит, всё будет в порядке. Он очень талантливый парень. Мне кажется, что со временем он должен стать лидером, потому что, если он будет постоянно развиваться в тренировочном процессе, то будет регулярно играть на европейских аренах. Андрей реально, по своим функциональным возможностям, человек, который может сыграть просто три тайма без замен. Плюс чуть добавить мозгов – и всё, будет лучшим. Важно ещё, что на чемпионате Украины Андрей стал лучшим игроком. Я думаю, что это максимально заслуженно, потому что он вытащил свою команду «Альтернатива» в полуфинале и проявил себя в финале. Поэтому, поскольку он сейчас в своих лучших кондициях, думаю, что должен очень достойно выступить на этом чемпионате.

Если брать по нынешнему составу – Ярмак поехал, молодой игрок из «NC BeachSoccer». Кстати, он сейчас достаточно хорошо подготовлен благодаря Евдокимову Андрею. Своей игрой Ярмак доказал, что может и готов играть на чемпионате Европы, ещё и в Суперфинале. Если честно, единственная проблема в том, что он едет сразу на Суперфинал. Там нет таких, знаешь, проходных матчей. Я же говорил, что, например, даже команда Дании может в каком-то аспекте не превосходить сборную Украины, но за счёт того, что она понимает многие аспекты, может стать проблемой. Она также может дать очень хороший бой и ничем не уступать. Грубо говоря, каждая игра – это финал. Поэтому для него этот турнир будет очень тяжёлым. Но я думаю, что он должен себя очень хорошо проявить, как молодой игрок», – сказал Войтенко..

пляжный футбол Евролига по пляжному футболу Дмитрий Войтенко сборная Украины по пляжному футболу Андрей Пашко
Андрей Витренко
