Испания
11 сентября 2025, 18:35 |
ВИДЕО. Первый день Ваната в Жироне

Украинский форвард провел первую тренировку с новым клубом

ФК Жирона. Владислав Ванат

1 сентября 2025 года каталонская «Жирона» официально объявила о подписании украинского нападающего киевского «Динамо» Владислава Ваната.

22-летний футболист подписал с клубом Ла Лиги контракт на 5 сезонов. Его трансфер обошелся каталонцам в 17 миллионов евро.

Первую тренировку с новым клубом форвард смог провести только 11 сентября, ведь до того момента он находился в лагере национальной сборной Украины.

В сезоне 2024/25 Владислав Ванат провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 21 забитым мячом и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

Владислав Ванат Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига видео тренировка
Дмитрий Вус Источник: ФК Жирона
