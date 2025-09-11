В Италии раскритиковали Довбика из-за плохой игры в составе сборной Украины

Итальянская пресса раскритиковала форварда «Ромы» и сборной Украины Артема Довбика, который провел два матча за «сине-желтую» команду во время международного перерыва.

28-летний футболист вышел в стартовом составе против Франции (76 минут) и сыграл 36 минут против Азербайджана, когда появился со скамейки запасных. В обеих случаях украинец не сумел отличиться забитыми мячами.

«Эван Фергюсон успешно сыграл за сборную Ирландии и забил два гола за два матча в отборе на ЧМ-2026. Того же самого нельзя сказать о международной кампании Артема Довбика. После неубедительного начала сезона в составе «Ромы», игра за сборную также не обнадеживает.

Против Франции девятый номер римского клуба не оказал никакого влияния, прежде чем был заменен на 76-й минуте. Против Азербайджана он даже не вышел в стартовом составе, уступив место Ванату. Бывшему игроку «Жироны» пришлось ждать до 61-й минуты, чтобы увидеть поле, однако ему не удалось переломить ход матча.

Разрыв в атакующей иерархии «Ромы» кажется более очевидным, чем когда-либо: Довбику предстоит тяжелая борьба за возвращение себе места в стартовом составе, а для возобновления дуэли с Фергюсоном, которая на данный момент, похоже, завершена в пользу ирландца, понадобятся перемены», – считают в Италии.