Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Довбик лучше играл за сборную, когда выступал в Жироне»
Чемпионат мира
08 сентября 2025, 13:01 |
217
2

Мирон МАРКЕВИЧ: «Довбик лучше играл за сборную, когда выступал в Жироне»

Известный украинский тренер прокомментировал игру форварда итальянской «Ромы»

08 сентября 2025, 13:01 |
217
2
Мирон МАРКЕВИЧ: «Довбик лучше играл за сборную, когда выступал в Жироне»
Getty Images/Global Images Ukraine. Именитый украинский тренер Мирон Маркевич поделился мнением по поводу игры форварда сборной Украины Артема Довбика после матча отбора в ЧМ-2026 против Франции (0:2). – Что скажете об игре Довбика, потерявшего место в о

Именитый украинский тренер Мирон Маркевич поделился мнением об игре форварда сборной Украины Артема Довбика после матча отбора на ЧМ-2026 против Франции (0:2).

– Что скажете об игре Довбика, который потерял место в стартовом составе итальянской «Ромы»?

– Довбик не играет в «Роме», что тут еще сказать. Когда Артем выступал за «Жирону», то гораздо лучше проявлял себя в сборной. Если ты не играешь, трудно собраться.

Сейчас ему не хватает игрового тонуса. Тем более, в матче с Францией против него играли топовые защитники, и не так просто себя проявить на их фоне. Однако момент у него был, мог забить, – сказал Маркевич.

Довбик перебрался в чемпионат Италии с испанской «Жироны» в августе прошлого года за 30,5 миллиона евро. В текущем сезоне украинский футболист провел два матча в Серии А, однако не сумел отличиться результативными действиями. Контракт Артема с римской командой заканчивается в июне 2029 года.

В настоящее время форвард находится в расположении сборной Украины, которая 9 сентября сыграет против Азербайджана. Поединок второго тура квалификации на ЧМ-2026 состоится на Республиканском стадионе в Баку в 19.00 по киевскому времени.

По теме:
Де Брюйне догнал легенду Барселоны по количеству результативных передач
Левандовски вышел на 5-е место среди действующих бомбардиров сборных
Эльдар КУЛИЕВ: «Увольнение Сантуша на игру Азербайджана не повлияет»
ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу Мирон Маркевич Артем Довбик Рома Рим Жирона
Николай Титюк Источник: BLIK
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

BIG-2 современности: Синнер и Алькарас определили чемпиона US Open 2025
Теннис | 08 сентября 2025, 00:32 20
BIG-2 современности: Синнер и Алькарас определили чемпиона US Open 2025
BIG-2 современности: Синнер и Алькарас определили чемпиона US Open 2025

Карлос в четырех сетах одолел Янника и выиграл шестой титул Grand Slam в карьере

Йожеф САБО: «Этот украинец уже отыграл свое, пора заканчивать»
Футбол | 08 сентября 2025, 07:08 12
Йожеф САБО: «Этот украинец уже отыграл свое, пора заканчивать»
Йожеф САБО: «Этот украинец уже отыграл свое, пора заканчивать»

Экс-тренер дал совет Ярмоленко

ФОТО. Три шва на лице: Холанд пострадал от двери автобуса
Футбол | 08.09.2025, 07:58
ФОТО. Три шва на лице: Холанд пострадал от двери автобуса
ФОТО. Три шва на лице: Холанд пострадал от двери автобуса
Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной
Футбол | 08.09.2025, 10:33
Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной
Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной
Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Азербайджан – Украина
Футбол | 08.09.2025, 13:16
Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Азербайджан – Украина
Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Азербайджан – Украина
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
SHN
У нас уникальная сборная. Зина вон вообще не играет. Довбик как раз играл за Рому. Мало,но играет.
Ответить
0
Khafre
погоджуюсь з Маркевичем. Єдиними варіантом вирішення даної проблеми є  негайна натуралізація Бленуци.
Ответить
0
Популярные новости
Сборная Украины по волейболу сыграла второй спарринг с Катаром
Сборная Украины по волейболу сыграла второй спарринг с Катаром
07.09.2025, 09:05
Волейбол
ОФИЦИАЛЬНО. WBO вынесла решение по Усику и назвала его следующий бой
ОФИЦИАЛЬНО. WBO вынесла решение по Усику и назвала его следующий бой
07.09.2025, 07:05 10
Бокс
В семье Блохина произошел скандал. Все может дойти до суда
В семье Блохина произошел скандал. Все может дойти до суда
07.09.2025, 07:55 16
Футбол
Французский журналист – о Забарном и Мбаппе: «Он сломал ему позвоночник»
Французский журналист – о Забарном и Мбаппе: «Он сломал ему позвоночник»
06.09.2025, 20:34 3
Футбол
Соболенко и Анисимова определили победительницу US Open 2025
Соболенко и Анисимова определили победительницу US Open 2025
07.09.2025, 00:55 17
Теннис
Владелец Ноттингем Форест предложил отдать путину часть Украины ради мира
Владелец Ноттингем Форест предложил отдать путину часть Украины ради мира
06.09.2025, 11:03 31
Война
В украинском футболе новый скандал. Шахтер пойдет в суд из-за Мудрика
В украинском футболе новый скандал. Шахтер пойдет в суд из-за Мудрика
07.09.2025, 07:27 244
Футбол
Вернидуб отреагировал на трансфер Бущана в Полесье: «Не в обиду...»
Вернидуб отреагировал на трансфер Бущана в Полесье: «Не в обиду...»
06.09.2025, 15:02 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем