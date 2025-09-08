Мирон МАРКЕВИЧ: «Довбик лучше играл за сборную, когда выступал в Жироне»

Именитый украинский тренер Мирон Маркевич поделился мнением об игре форварда сборной Украины Артема Довбика после матча отбора на ЧМ-2026 против Франции (0:2).

– Что скажете об игре Довбика, который потерял место в стартовом составе итальянской «Ромы»?

– Довбик не играет в «Роме», что тут еще сказать. Когда Артем выступал за «Жирону», то гораздо лучше проявлял себя в сборной. Если ты не играешь, трудно собраться.

Сейчас ему не хватает игрового тонуса. Тем более, в матче с Францией против него играли топовые защитники, и не так просто себя проявить на их фоне. Однако момент у него был, мог забить, – сказал Маркевич.

Довбик перебрался в чемпионат Италии с испанской «Жироны» в августе прошлого года за 30,5 миллиона евро. В текущем сезоне украинский футболист провел два матча в Серии А, однако не сумел отличиться результативными действиями. Контракт Артема с римской командой заканчивается в июне 2029 года.

В настоящее время форвард находится в расположении сборной Украины, которая 9 сентября сыграет против Азербайджана. Поединок второго тура квалификации на ЧМ-2026 состоится на Республиканском стадионе в Баку в 19.00 по киевскому времени.