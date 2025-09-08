Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Шанс для Довбика? Гасперини выбрал основного форварда Ромы на сезон

Наставник решил помочь украинцу вернуться в оптимальную форму и улучшить игровые показатели

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Главный тренер итальянской «Ромы» Джан Пьеро Гасперини определился с форвардом, который будет играть в стартовом составе в сезоне 2025/26.

С первых минут на поле будет выходить 20-летний ирландец Эван Фергюсон, а его резервистом станет форвард сборной Украины Артем Довбик. Бывший футболист «Жироны» плохо вписывается в тактическую схему Гасперини, однако наставник «волков» готов сделать все возможное, чтобы улучшить игровые показатели украинца.

«В первые месяцы пребывания Гасперини в команде Довбик часто казался чужаком. Неслучайно «Рома» пыталась продать его до самого завершения трансферного окна.

Однако в конечном итоге Артем остался – тренер готов дать ему еще один шанс, несмотря на то, что сейчас основным форвардом «джалоросси» является Фергюсон. Гасперини хочет возродить Довбика, поэтому проводит с ним персональную технико-тактическую работу с момента назначения на должность тренера.

Начиная с лагеря в Бертон-апон-Трент во время летних сборов, а также во время последующих занятий на стадионе Фульвио Бернардини, тренерский штаб постоянно остается с Артемом после тренировок, чтобы отрабатывать приемы и комбинации», – сообщили итальянские журналисты.

