Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Я хочу возродить Довбика. Это идеальный футболист»
Италия
03 сентября 2025, 09:52 |
1205
0

Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Я хочу возродить Довбика. Это идеальный футболист»

Наставник «Ромы» прокомментировал работу команды на трансферном рынке

03 сентября 2025, 09:52 |
1205
0
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Я хочу возродить Довбика. Это идеальный футболист»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джан Пьеро Гасперини

Главный тренер итальянской «Ромы» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал итоги трансферной работы для римской команды, а также акцентировал свое внимание на тех футболистах, которые могут сыграть в атаке:

«Безусловно, самая сложная позиция, которая требует большего внимания, больших инвестиций – это центральный нападающий. Не буду отрицать, что мне бы хотелось большего, подписать новых игроков во время трансферного окна... и, возможно, заполучить того футболиста, которого мы нашли на рынке.

Но если это невозможно сейчас, нам придётся работать с тем, что у нас есть. Я хочу возродить Довбика, для меня Артем всегда был игроком, который невероятно много работал.

Балданци – это еще один футболист, которого нужно возродить. Пеллегрини, который остался, – это тот игрок, который добился невероятных результатов за эти два месяца, и я убежден, что все получится.

Пеллегрини, Балданци, Довбик – это идеальные ребята, идеальные футболисты. Нам просто нужно много работать на поле и улучшать игру каждого. Они решительно настроены бороться в новом сезоне. Я очень рад этому.

Возможно, иногда мой стиль игры ограничивает сильные стороны некоторых футболистов. Если не удаётся довести дело до конца, забить, то рискуешь пропустить голы, проиграть матч – в таких моментах можно рисковать меньше. Но это мое понимание футбола, и эти ребята следуют за мной. Они поддерживают эти идеи», – сообщил Гасперини.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Рома избавилась от футболиста, который оказался ненужным
«Я этого не отрицаю». Гасперини подтвердил, что хотел избавиться от Довбика
АПЛ вне конкуренции. Топ-лиги по расходам в летнее трансферное окно
чемпионат Италии по футболу Серия A Рома Рим Джан Пьеро Гасперини Лоренцо Пеллегрини Артем Довбик Томмазо Бальданци
Николай Титюк Источник: Tuttomercatoweb
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ванат обратился к Динамо и Суркису после трансфера в Жирону
Футбол | 02 сентября 2025, 19:48 4
Ванат обратился к Динамо и Суркису после трансфера в Жирону
Ванат обратился к Динамо и Суркису после трансфера в Жирону

Игрок благодарен команде и президенту клуба

Усик получил за бой с Дюбуа гораздо больше, чем ожидалось. Сумма впечатляет
Бокс | 03 сентября 2025, 04:22 4
Усик получил за бой с Дюбуа гораздо больше, чем ожидалось. Сумма впечатляет
Усик получил за бой с Дюбуа гораздо больше, чем ожидалось. Сумма впечатляет

Общий гонорар Александра за этот поединок составил 203 миллиона долларов

ОФИЦИАЛЬНО. Третий трансфер за сутки! Динамо подписало форварда-легионера
Футбол | 03.09.2025, 01:07
ОФИЦИАЛЬНО. Третий трансфер за сутки! Динамо подписало форварда-легионера
ОФИЦИАЛЬНО. Третий трансфер за сутки! Динамо подписало форварда-легионера
Стало известно, кто покажет матч отбора на ЧМ-2026 Украина – Франция
Футбол | 03.09.2025, 09:39
Стало известно, кто покажет матч отбора на ЧМ-2026 Украина – Франция
Стало известно, кто покажет матч отбора на ЧМ-2026 Украина – Франция
«Усик не хочет». У Паркера подтвердили нового соперника
Бокс | 02.09.2025, 17:59
«Усик не хочет». У Паркера подтвердили нового соперника
«Усик не хочет». У Паркера подтвердили нового соперника
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шахтер обратился с просьбой к Бенфике после трансфера Судакова
Шахтер обратился с просьбой к Бенфике после трансфера Судакова
01.09.2025, 22:48 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона объявила о подписании Ваната
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона объявила о подписании Ваната
01.09.2025, 15:35 131
Футбол
Наставник Бенфики рассказал, зачем лиссабонский клуб подписал Судакова
Наставник Бенфики рассказал, зачем лиссабонский клуб подписал Судакова
01.09.2025, 10:02 3
Футбол
Марта Костюк – Каролина Мухова. Прогноз и анонс на матч US Open 2025
Марта Костюк – Каролина Мухова. Прогноз и анонс на матч US Open 2025
01.09.2025, 19:33 16
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило второй трансфер за день. Это украинец
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило второй трансфер за день. Это украинец
02.09.2025, 16:14 33
Футбол
Костюк проиграла трехчасовую битву 13-й ракетке в 1/8 финала US Open 2025
Костюк проиграла трехчасовую битву 13-й ракетке в 1/8 финала US Open 2025
01.09.2025, 23:29 35
Теннис
АНБЕР: «Как Дюбуа мог так поступить после боя с Усиком? Это очень грустно»
АНБЕР: «Как Дюбуа мог так поступить после боя с Усиком? Это очень грустно»
02.09.2025, 07:15 1
Бокс
Мудрик не раз нарушил закон в Англии. Ему избрали наказание
Мудрик не раз нарушил закон в Англии. Ему избрали наказание
01.09.2025, 12:57 44
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем