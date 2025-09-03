Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Я хочу возродить Довбика. Это идеальный футболист»

Главный тренер итальянской «Ромы» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал итоги трансферной работы для римской команды, а также акцентировал свое внимание на тех футболистах, которые могут сыграть в атаке:

«Безусловно, самая сложная позиция, которая требует большего внимания, больших инвестиций – это центральный нападающий. Не буду отрицать, что мне бы хотелось большего, подписать новых игроков во время трансферного окна... и, возможно, заполучить того футболиста, которого мы нашли на рынке.

Но если это невозможно сейчас, нам придётся работать с тем, что у нас есть. Я хочу возродить Довбика, для меня Артем всегда был игроком, который невероятно много работал.

Балданци – это еще один футболист, которого нужно возродить. Пеллегрини, который остался, – это тот игрок, который добился невероятных результатов за эти два месяца, и я убежден, что все получится.

Пеллегрини, Балданци, Довбик – это идеальные ребята, идеальные футболисты. Нам просто нужно много работать на поле и улучшать игру каждого. Они решительно настроены бороться в новом сезоне. Я очень рад этому.

Возможно, иногда мой стиль игры ограничивает сильные стороны некоторых футболистов. Если не удаётся довести дело до конца, забить, то рискуешь пропустить голы, проиграть матч – в таких моментах можно рисковать меньше. Но это мое понимание футбола, и эти ребята следуют за мной. Они поддерживают эти идеи», – сообщил Гасперини.