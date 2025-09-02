Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
02 сентября 2025, 17:35
«Прекрасно понимает». Журналист анонсировал Довбику нелегкие времена

Маттео Моретто – о ситуации с украинским форвардом Ромы

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Журналист Relevo Маттео Моретто прокомментировал ситуацию с переходом украинского форварда «Ромы» Артема Довбика в «Милан», который так и не состоялся.

«Стороны вели переговоры, обсуждали сделку. Но Довбик остается в «Роме», и теперь нам остается только наблюдать, как сложится его судьба при Гасперини.

Украинец прекрасно понимает, что он - не в центре внимания планов нового тренера «Ромы», - сказал Моретто в эфире YouTube-канала известного инсайдера Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, почему сорвался трансфер Довбика в топ-клуб.

Артем Довбик Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Маттео Моретто
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
antt
В особистісному плані може нелегкі. Але в футбольному плані, якраз навпаки. Не буде перевантажуватися, не треба буде тянути наприклад Мілан, який би був в середині таблиці очевидно знову  А так буде виходити, так на 15-20 хвилин як рік-два тому наш відомий челсіст.
