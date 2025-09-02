«Прекрасно понимает». Журналист анонсировал Довбику нелегкие времена

Журналист Relevo Маттео Моретто прокомментировал ситуацию с переходом украинского форварда «Ромы» Артема Довбика в «Милан», который так и не состоялся.

«Стороны вели переговоры, обсуждали сделку. Но Довбик остается в «Роме», и теперь нам остается только наблюдать, как сложится его судьба при Гасперини.

Украинец прекрасно понимает, что он - не в центре внимания планов нового тренера «Ромы», - сказал Моретто в эфире YouTube-канала известного инсайдера Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, почему сорвался трансфер Довбика в топ-клуб.