Украина – Италия. Женская Евролига по пляжному футболу. Смотреть LIVE

Подопечные Юрия Клименко встретятся с представительницами Италии
Женская сборная Украины по пляжному футболу под руководством Юрия Клименко начинает борьбу в Суперфинале Евролиги-2025.
11 сентября в 19:00 «сине-желтые» встретятся с представительницами Италии.
Состав женской сборной Украины по пляжному футболу на Суперфинал Евролиги-2025.
Вратарь: Анастасия Терех.
Полевые игроки: Юлия Костюк, Анастасия Клипаченко, Ирина Дубицкая, Ирина Бавзенюк, Александра Скибина, Маргарита Юрасова, Анна Шульга, Руслана Дячук, Анна Прокопенко, Ольга Квач, Лилия Юзвенко.
Евролига-2025. Суперфинал. Женщины
Группа А: Португалия, Польша, Швейцария.
Группа В: Испания, Украина, Италия.
Расписание матчей сборной Украины
11.09. Украина - Италия. 19:00
12.09. Испания - Украина. 17:45
Кроме сборной Италии, в группе B также выступает национальная команда Испании, с которой украинки сойдутся в пятницу, 12 сентября.Две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал. Остальные сборные разыграют 5-6 места.
