Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Пляжный футбол
11 сентября 2025, 13:53 | Обновлено 11 сентября 2025, 14:28
Украина – Италия. Женская Евролига по пляжному футболу. Смотреть LIVE

Подопечные Юрия Клименко встретятся с представительницами Италии

АПФУ

Женская сборная Украины по пляжному футболу под руководством Юрия Клименко начинает борьбу в Суперфинале Евролиги-2025.

11 сентября в 19:00 «сине-желтые» встретятся с представительницами Италии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Состав женской сборной Украины по пляжному футболу на Суперфинал Евролиги-2025.

Вратарь: Анастасия Терех.

Полевые игроки: Юлия Костюк, Анастасия Клипаченко, Ирина Дубицкая, Ирина Бавзенюк, Александра Скибина, Маргарита Юрасова, Анна Шульга, Руслана Дячук, Анна Прокопенко, Ольга Квач, Лилия Юзвенко.

Евролига-2025. Суперфинал. Женщины

Группа А: Португалия, Польша, Швейцария.

Группа В: Испания, Украина, Италия.

Расписание матчей сборной Украины

11.09. Украина - Италия. 19:00

12.09. Испания - Украина. 17:45

Кроме сборной Италии, в группе B также выступает национальная команда Испании, с которой украинки сойдутся в пятницу, 12 сентября.Две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал. Остальные сборные разыграют 5-6 места.

