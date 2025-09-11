Экс-арбитр ФИФА: «Украина могла остаться в меньшинстве из-за Калюжного»

Во вторник, 9 сентября, состоялся матч второго тура квалификации к ЧМ-2026, в котором встретились команды Азербайджана и Украины. «Сине-желтые» не сумели одолеть соперника, несмотря на статус фаворита – поединок завершился со счетом 1:1.

Известный судейский эксперт, бывший арбитр ФИФА Сергей Шебек считает, что сборная Украины могла бы остаться в меньшинстве из-за нарушений Ивана Калюжного во втором тайме:

«Кроме двух пенальти (фол на Ванате и рука Зинченко – прим) был момент, когда наша сборная могла остаться в меньшинстве. Перед вторым пенальти был эпизод, когда Калюжный на 55-й минуте получил желтую карточку.

Такая грубая атака с высоко поднятой ногой выше голеностопа вперед шипами могла закончиться и красным цветом. Хорошо, что арбитр VAR не пригласил к монитору судью в поле, а то все могло закончиться удалением. И только потом была фатальная рука Зинченко», – прокомментировал эпизод Шебек.

После двух туров отбора на ЧМ-2026 в квартете D лидирует сборная Франции, набравшая шесть баллов из шести возможных. Исландия имеет в своем активе три очка, Украина и Азербайджан заработали по одному.

В следующем туре подопечные Сергея Реброва сыграют на выезде против Исландии, а Франция встретится на домашней арене с Азербайджаном. Поединки пройдут 10 октября.