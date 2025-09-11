Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-арбитр ФИФА: «Украина могла остаться в меньшинстве из-за Калюжного»
Чемпионат мира
11 сентября 2025, 10:47 |
278
0

Экс-арбитр ФИФА: «Украина могла остаться в меньшинстве из-за Калюжного»

Сергей Шебек считает, что арбитр имел право удалить полузащитника «сине-желтой» команды

11 сентября 2025, 10:47 |
278
0
Экс-арбитр ФИФА: «Украина могла остаться в меньшинстве из-за Калюжного»
Instagram. Иван Калюжный

Во вторник, 9 сентября, состоялся матч второго тура квалификации к ЧМ-2026, в котором встретились команды Азербайджана и Украины. «Сине-желтые» не сумели одолеть соперника, несмотря на статус фаворита – поединок завершился со счетом 1:1.

Известный судейский эксперт, бывший арбитр ФИФА Сергей Шебек считает, что сборная Украины могла бы остаться в меньшинстве из-за нарушений Ивана Калюжного во втором тайме:

«Кроме двух пенальти (фол на Ванате и рука Зинченко – прим) был момент, когда наша сборная могла остаться в меньшинстве. Перед вторым пенальти был эпизод, когда Калюжный на 55-й минуте получил желтую карточку.

Такая грубая атака с высоко поднятой ногой выше голеностопа вперед шипами могла закончиться и красным цветом. Хорошо, что арбитр VAR не пригласил к монитору судью в поле, а то все могло закончиться удалением. И только потом была фатальная рука Зинченко», – прокомментировал эпизод Шебек.

После двух туров отбора на ЧМ-2026 в квартете D лидирует сборная Франции, набравшая шесть баллов из шести возможных. Исландия имеет в своем активе три очка, Украина и Азербайджан заработали по одному.

В следующем туре подопечные Сергея Реброва сыграют на выезде против Исландии, а Франция встретится на домашней арене с Азербайджаном. Поединки пройдут 10 октября.

По теме:
Ващук дал совет Реброву после провала сборной Украины: «Нам сейчас надо...»
Известный эксперт спрогнозировал ближайшие отставки тренеров в УПЛ
Бывший тренер сборных Украины объяснил, чего не хватало украинцам в Баку
ЧМ-2026 по футболу сборная Азербайджана по футболу сборная Украины по футболу Азербайджан - Украина Сергей Шебек Иван Калюжный удаление (красная карточка)
Николай Титюк Источник: UA-Football
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известный супертяж отказался выходить на ринг против Мозеса Итаумы
Бокс | 10 сентября 2025, 16:27 0
Известный супертяж отказался выходить на ринг против Мозеса Итаумы
Известный супертяж отказался выходить на ринг против Мозеса Итаумы

Фрэнк Уоррен не сумел организовать бой Филипа Хрговича и непобежденного британца

Эвертон получил официальное предложение по Миколенко от топового клуба
Футбол | 11 сентября 2025, 07:07 5
Эвертон получил официальное предложение по Миколенко от топового клуба
Эвертон получил официальное предложение по Миколенко от топового клуба

Украинцем интересуются итальянские гранды – «Наполи» и «Интер»

Назначены судьи на матчи 5-го тура УПЛ. Кто обслужит игры Шахтера и Динамо
Футбол | 11.09.2025, 04:57
Назначены судьи на матчи 5-го тура УПЛ. Кто обслужит игры Шахтера и Динамо
Назначены судьи на матчи 5-го тура УПЛ. Кто обслужит игры Шахтера и Динамо
Английский клуб продлит контракт с украинцем без согласия самого игрока
Футбол | 11.09.2025, 09:39
Английский клуб продлит контракт с украинцем без согласия самого игрока
Английский клуб продлит контракт с украинцем без согласия самого игрока
Чемпионат мира по боксу в Ливерпуле. Расписание и результаты украинцев
Бокс | 10.09.2025, 17:31
Чемпионат мира по боксу в Ливерпуле. Расписание и результаты украинцев
Чемпионат мира по боксу в Ливерпуле. Расписание и результаты украинцев
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
09.09.2025, 17:17 26
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо назначило нового тренера. Он играл за сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо назначило нового тренера. Он играл за сборную Украины
09.09.2025, 16:12 60
Футбол
Катмен Усика: «Это бой века. Но боюсь, мы увидим сенсацию»
Катмен Усика: «Это бой века. Но боюсь, мы увидим сенсацию»
10.09.2025, 00:02
Бокс
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Если он победит, то станет лучшим боксером во все времена»
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Если он победит, то станет лучшим боксером во все времена»
09.09.2025, 08:26 3
Бокс
Сауль АЛЬВАРЕС: «Этот парень уже превзошел Мейвезера, и это факт»
Сауль АЛЬВАРЕС: «Этот парень уже превзошел Мейвезера, и это факт»
10.09.2025, 04:59 1
Бокс
«Поле». Ребров пояснил, почему Украина опозорилась в матче с Азербайджаном
«Поле». Ребров пояснил, почему Украина опозорилась в матче с Азербайджаном
09.09.2025, 21:35 71
Футбол
Вслед за россией. ФИФА готовит дисквалификацию еще одной сборной
Вслед за россией. ФИФА готовит дисквалификацию еще одной сборной
10.09.2025, 03:06 3
Футбол
Да ничего вы не сделали, чтобы переиграть Азербайджан 
Да ничего вы не сделали, чтобы переиграть Азербайджан 
10.09.2025, 10:15 124
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем