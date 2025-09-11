Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Победитель Лиги чемпионов и чемпион Европы будет играть за российский клуб
11 сентября 2025, 11:20
Победитель Лиги чемпионов и чемпион Европы будет играть за российский клуб

Нани вернется на футбольное поле, чтобы поехать в страну 404

Победитель Лиги чемпионов и чемпион Европы будет играть за российский клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Нани

Бывший футболист английского «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Нани решил вернуться на футбольное поле и договорился о сотрудничестве с российским медиафутбольным клубом «Альфа-Банк».

Именитый игрок повесил бутсы на гвоздь в декабре прошлого года, однако получил предложение от российской команды. В ближайшее время Нани присоединится к «Альфа-Банку» и уже 14 сентября дебютирует за клуб.

В течении своей профессиональной карьеры Нани играл за «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», выступал в чемпионатах Турции, Испании, Италии, Австралии, MLS. В прошлом сезоне вингер играл за португальскую «Эштрелу».

В составе сборной Португалии футболист стал чемпионом Европы 2016 года. За национальную команду сыграл 112 поединков и забил 24 гола. В общей сложности Нан выиграл четыре титула в «Спортинге», 12 – с «Манчестер Юнайтед» (в том числе и Лигу чемпионов) и неоднократно выигрывал различные престижные индивидуальные награды.

На родине игрока такой поступок оценили не все – большинство болельщиков и журналистов раскритиковали игрока из-за его решение отправится в российский медиафутбольный чемпионат.

Луиш Нани Манчестер Юнайтед Спортинг Лиссабон
Николай Титюк Источник: X (Twitter)
