Победитель Лиги чемпионов и чемпион Европы будет играть за российский клуб
Нани вернется на футбольное поле, чтобы поехать в страну 404
Бывший футболист английского «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Нани решил вернуться на футбольное поле и договорился о сотрудничестве с российским медиафутбольным клубом «Альфа-Банк».
Именитый игрок повесил бутсы на гвоздь в декабре прошлого года, однако получил предложение от российской команды. В ближайшее время Нани присоединится к «Альфа-Банку» и уже 14 сентября дебютирует за клуб.
В течении своей профессиональной карьеры Нани играл за «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», выступал в чемпионатах Турции, Испании, Италии, Австралии, MLS. В прошлом сезоне вингер играл за португальскую «Эштрелу».
В составе сборной Португалии футболист стал чемпионом Европы 2016 года. За национальную команду сыграл 112 поединков и забил 24 гола. В общей сложности Нан выиграл четыре титула в «Спортинге», 12 – с «Манчестер Юнайтед» (в том числе и Лигу чемпионов) и неоднократно выигрывал различные престижные индивидуальные награды.
На родине игрока такой поступок оценили не все – большинство болельщиков и журналистов раскритиковали игрока из-за его решение отправится в российский медиафутбольный чемпионат.
Alfa-Bank will bring the world football star Luis Nani to Russia, writes "Championat".— Beefeater (@Beefeater_Fella) September 10, 2025
The former player of Manchester United and the Portuguese national team will play for the bank's amateur team in the Media League.
As part of the English club, Nani won the Champions League… pic.twitter.com/D3j9QpFNd2
