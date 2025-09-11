Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Есть замечания». Вирт рассказал о том, нужно ли увольнять Реброва
Украина. Премьер лига
11 сентября 2025, 05:05 |
245
0

Юрий Вирт считает, что увольнять Реброва нет смысла

НК Верес. Юрий Вирт

Юрий Вирт в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказал о том, нужно ли увольнять главного тренера сборной Украины Сергея Реброва:

– После очередной потери очков хватает болельщиков, экспертов, которые требуют, чтобы Сергей Ребров ушел в отставку. А вы что думаете?

– Эта отставка никакой пользы не принесет. У меня есть замечания по поводу комплектования сборной, но за то короткое время, что осталось до октябрьской паузы, вызванной матчами сборных, у нового рулевого просто не будет времени для притирки с подопечными, поэтому и можно не дождаться сдвигов к лучшему.

Ранее Юрий Вирт рассказал о том, как сборной Украины преодолеть кризис.

По теме:
«Это недопустимо». Вирт – о том, как сборной Украины выйти из кризиса
ФОТО. Как Украина сражалась с Азербайджаном в квалификации ЧМ-2026
ФОТО. В сентябрьских матчах за сборную Украины дебютировали три футболиста
Юрий Вирт Сергей Ребров сборная Украины по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
