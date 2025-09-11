«Есть замечания». Вирт рассказал о том, нужно ли увольнять Реброва
Юрий Вирт считает, что увольнять Реброва нет смысла
Юрий Вирт в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказал о том, нужно ли увольнять главного тренера сборной Украины Сергея Реброва:
– После очередной потери очков хватает болельщиков, экспертов, которые требуют, чтобы Сергей Ребров ушел в отставку. А вы что думаете?
– Эта отставка никакой пользы не принесет. У меня есть замечания по поводу комплектования сборной, но за то короткое время, что осталось до октябрьской паузы, вызванной матчами сборных, у нового рулевого просто не будет времени для притирки с подопечными, поэтому и можно не дождаться сдвигов к лучшему.
Ранее Юрий Вирт рассказал о том, как сборной Украины преодолеть кризис.
