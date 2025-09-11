«Это недопустимо». Вирт – о том, как сборной Украины выйти из кризиса

Юрий Вирт в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказал, что нужно делать сборной Украины, чтобы вернуть свою лучшую форму.

– Тогда, какой выход, что нужно сделать, чтобы с нами снова считались?

– Как по мне, что-то не так с микроклиматом в сборной. Чувствуется, что игроки не действуют с максимальной отдачей. А это недопустимо именно сейчас, в сложное для Украины время. Также складывается впечатление, что в сборной отсутствуют лидеры, как на поле, так и в раздевалке. К счастью, еще не все потеряно. Надеюсь, что к октябрьским матчам с участием сборных будут сделаны правильные выводы и уже в следующем поединке – с исландцами мы снова увидим ту украинскую сборную, которая недавно бросала вызов даже топ-соперникам.

