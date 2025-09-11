ФОТО. В сентябрьских матчах за сборную Украины дебютировали три футболиста

В сентябрьских матчах отбора ЧМ-2026 в составе сборной Украины дебютировали сразу три футболиста, и все они оформили свои первые поединки за сине-желтых в игре против Франции (0:2).

На 82-й минуте встречи во Вроцлаве на поле стадиона «Тарчиньски Арена Вроцлав» вышли полузащитники донецкого «Шахтера» Артем Бондаренко и Олег Очеретько, а на 87-й – хавбек киевского «Динамо» Назар Волошин.

Суммарно в составе сборной Украины под руководством Сергея Реброва дебютировало уже 16 футболистов.

Дебютанты сборной Украины во времена Сергея Реброва

2023 год – Владислав Ванат, Егор Назарина

2024 год – Владимир Бражко, Алексей Гуцуляк, Максим Таловеров, Владислав Кабаев, Иван Калюжный, Александр Назаренко, Дмитрий Крыськив, Алексей Сыч

2025 год – Егор Ярмолюк, Николай Михайленко, Александр Мартынюк, Артем Бондаренко, Назар Волошин, Олег Очеретько

Фотогалерея