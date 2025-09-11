Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. В сентябрьских матчах за сборную Украины дебютировали три футболиста
Чемпионат мира
11 сентября 2025, 01:46 | Обновлено 11 сентября 2025, 01:51
66
0

ФОТО. В сентябрьских матчах за сборную Украины дебютировали три футболиста

Суммарно при Реброва насчитывается уже 16 дебютантов сине-желтой команды

11 сентября 2025, 01:46 | Обновлено 11 сентября 2025, 01:51
66
0
ФОТО. В сентябрьских матчах за сборную Украины дебютировали три футболиста
УАФ. Олег Очеретько

В сентябрьских матчах отбора ЧМ-2026 в составе сборной Украины дебютировали сразу три футболиста, и все они оформили свои первые поединки за сине-желтых в игре против Франции (0:2).

На 82-й минуте встречи во Вроцлаве на поле стадиона «Тарчиньски Арена Вроцлав» вышли полузащитники донецкого «Шахтера» Артем Бондаренко и Олег Очеретько, а на 87-й – хавбек киевского «Динамо» Назар Волошин.

Суммарно в составе сборной Украины под руководством Сергея Реброва дебютировало уже 16 футболистов.

Дебютанты сборной Украины во времена Сергея Реброва

  • 2023 год – Владислав Ванат, Егор Назарина
  • 2024 год – Владимир Бражко, Алексей Гуцуляк, Максим Таловеров, Владислав Кабаев, Иван Калюжный, Александр Назаренко, Дмитрий Крыськив, Алексей Сыч
  • 2025 год – Егор Ярмолюк, Николай Михайленко, Александр Мартынюк, Артем Бондаренко, Назар Волошин, Олег Очеретько

Фотогалерея

По теме:
Мармуш получил травму в игре за сборную. Сколько времени проведет без игры?
Буяльский, забив 70-й гол, входит в топ-6 лучших бомбардиров Динамо в УПЛ
Роналду феерит и забивает в последних 5 матчах за сборную Португалии
Сергей Ребров сборная Украины по футболу дебют Алексей Гуцуляк Иван Калюжный Владислав Кабаев Егор Назарина Максим Таловеров Владислав Ванат ЧМ-2026 по футболу Назар Волошин (Динамо) Александр Назаренко (футболист) Александр Мартынюк Артем Бондаренко Олег Очеретько Владимир Бражко Алексей Сыч Егор Ярмолюк Николай Михайленко Дмитрий Крыськив фото
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Да ничего вы не сделали, чтобы переиграть Азербайджан 
Футбол | 10 сентября 2025, 10:15 124
Да ничего вы не сделали, чтобы переиграть Азербайджан 
Да ничего вы не сделали, чтобы переиграть Азербайджан 

Валерий Василенко – о «максимуме» нынешней сборной Украины 

Ребров принял радикальное решение после неудачи в матче против Азербайджана
Футбол | 10 сентября 2025, 08:44 55
Ребров принял радикальное решение после неудачи в матче против Азербайджана
Ребров принял радикальное решение после неудачи в матче против Азербайджана

Тренер закрыл комментарии в Инстаграме

Бенфика установила клаусулу на Судакова. Это может быть трансферный рекорд
Футбол | 11.09.2025, 00:14
Бенфика установила клаусулу на Судакова. Это может быть трансферный рекорд
Бенфика установила клаусулу на Судакова. Это может быть трансферный рекорд
Динамо предложили вратаря сборной Украины. Суркис уже принял решение
Футбол | 10.09.2025, 22:17
Динамо предложили вратаря сборной Украины. Суркис уже принял решение
Динамо предложили вратаря сборной Украины. Суркис уже принял решение
Вслед за россией. ФИФА готовит дисквалификацию еще одной сборной
Футбол | 10.09.2025, 03:06
Вслед за россией. ФИФА готовит дисквалификацию еще одной сборной
Вслед за россией. ФИФА готовит дисквалификацию еще одной сборной
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Лунин принял категорическое решение. Он отказался играть с украинцами
Лунин принял категорическое решение. Он отказался играть с украинцами
09.09.2025, 07:10 8
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо назначило нового тренера. Он играл за сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо назначило нового тренера. Он играл за сборную Украины
09.09.2025, 16:12 60
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «Это лучший игрок сборной Украины. Не понял, почему продали»
ЛЕОНЕНКО: «Это лучший игрок сборной Украины. Не понял, почему продали»
10.09.2025, 06:48 1
Футбол
Ничья как поражение. Украина упустила победу над Азербайджаном
Ничья как поражение. Украина упустила победу над Азербайджаном
09.09.2025, 20:59 448
Футбол
Вернидуб встретился с владельцем известного клуба УПЛ. Будет возвращение?
Вернидуб встретился с владельцем известного клуба УПЛ. Будет возвращение?
09.09.2025, 00:40 3
Футбол
Легенда бокса из Британии: «Он бы победил Кличко, но проиграет Усику»
Легенда бокса из Британии: «Он бы победил Кличко, но проиграет Усику»
10.09.2025, 05:36 1
Бокс
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Если он победит, то станет лучшим боксером во все времена»
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Если он победит, то станет лучшим боксером во все времена»
09.09.2025, 08:26 3
Бокс
Юлиан Бойко вышел в 1/8 финала в Уолсолле и попал на чемпиона мира
Юлиан Бойко вышел в 1/8 финала в Уолсолле и попал на чемпиона мира
09.09.2025, 01:59
Снукер
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем