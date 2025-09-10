Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. «Только в концовке начали атаковать». Трубин оценил игру в Баку
Чемпионат мира
10 сентября 2025, 23:01 | Обновлено 11 сентября 2025, 01:15
Вратарь сборной Украины назван Львом матча против Азербайджана в отборе ЧМ

УАФ. Анатолий Трубин

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин поделился своими впечатлениями после поединка 2-го тура отборочного турнира ЧМ-2026 против Азербайджана.

Подопечные Сергея Реброва сыграли в Баку вничью (1:1). «Львом матча» болельщики сборной Украины признали вратаря Анатолия Трубина (35% голосов в соцсетях). После окончания поединка он прокомментировал игру:

«Мы очень расстроены и разочарованы. Если мы хотим чего-то достичь, нужно выигрывать у таких соперников. Неважно, какое поле, – необходимо побеждать.

Возможно, не хватило агрессии с первых минут. Только когда счет стал 1:1 в конце матча, мы начали атаковать, подавать, появились удары. Возможно, если бы это было с первых минут, у нас был бы другой результат. Плюс нужно лучше действовать в обороне: если бы не пропустили – выиграли бы.

Каждый должен задуматься индивидуально и приезжать в сборную с другим настроем. Если мы хотим играть на чемпионате мира, то нет никаких оправданий. Нужно выходить, бороться и побеждать. Если в следующей игре не победим, то о чемпионате мира можно забыть».

Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
