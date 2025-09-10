Итальянский журналист – о Довбике: «Это беспокоит, это будет серьезный удар

Итальянский журналист Флавио М. Тасотти поделился мыслями о будущем украинского форварда Артема Довбика в «Роме».

«Ситуация с Довбиком начинает меня беспокоить: он продолжает играть так же вяло. Какой бы выбор ни сделал Гасперини, он рискует совершить ошибку.

Если Артем не выйдет в стартовом составе в воскресенье, это может стать серьезным ударом, но и сажать на скамейку запасных такого игрока, как Фергюсон, тоже было бы неправильно», - сказал журналист в эфире Tele Radio Stereo.

