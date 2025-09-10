Итальянский журналист – о Довбике: «Это беспокоит, это будет серьезный удар
Флавио М. Тасотти обеспокоен ситуацией с украинцем
Итальянский журналист Флавио М. Тасотти поделился мыслями о будущем украинского форварда Артема Довбика в «Роме».
«Ситуация с Довбиком начинает меня беспокоить: он продолжает играть так же вяло. Какой бы выбор ни сделал Гасперини, он рискует совершить ошибку.
Если Артем не выйдет в стартовом составе в воскресенье, это может стать серьезным ударом, но и сажать на скамейку запасных такого игрока, как Фергюсон, тоже было бы неправильно», - сказал журналист в эфире Tele Radio Stereo.
Ранее сообщалось о том, что в Италии жестко наехали на «Рому» из-за Довбика.
