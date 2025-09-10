Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Итальянский журналист – о Довбике: «Это беспокоит, это будет серьезный удар
Италия
10 сентября 2025, 23:35 |
332
0

Итальянский журналист – о Довбике: «Это беспокоит, это будет серьезный удар

Флавио М. Тасотти обеспокоен ситуацией с украинцем

10 сентября 2025, 23:35 |
332
0
Итальянский журналист – о Довбике: «Это беспокоит, это будет серьезный удар
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Итальянский журналист Флавио М. Тасотти поделился мыслями о будущем украинского форварда Артема Довбика в «Роме».

«Ситуация с Довбиком начинает меня беспокоить: он продолжает играть так же вяло. Какой бы выбор ни сделал Гасперини, он рискует совершить ошибку.

Если Артем не выйдет в стартовом составе в воскресенье, это может стать серьезным ударом, но и сажать на скамейку запасных такого игрока, как Фергюсон, тоже было бы неправильно», - сказал журналист в эфире Tele Radio Stereo.

Ранее сообщалось о том, что в Италии жестко наехали на «Рому» из-за Довбика.

По теме:
«Доверяю своим ногам». Варди прокомментировал переход в Кремонезе
«Его выставляли силой». В Италии жестко наехали на Рому из-за Довбика
ВИДЕО. Игроки сборной Украины поговорили с фанами после позора в отборе ЧМ
Артем Довбик Рома Рим Джан Пьеро Гасперини Серия A чемпионат Италии по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Аргентина завершила отбор к ЧМ-2026 поражением в матче с двумя удалениями
Футбол | 10 сентября 2025, 04:09 2
Аргентина завершила отбор к ЧМ-2026 поражением в матче с двумя удалениями
Аргентина завершила отбор к ЧМ-2026 поражением в матче с двумя удалениями

Эквадор минимально одолел аргентинцев со счетом 1:0, Лионель Месси не играл

ФОТО. Звезда Барселоны подписал новый спонсорский контракт на 200 млн?
Футбол | 11 сентября 2025, 00:04 0
ФОТО. Звезда Барселоны подписал новый спонсорский контракт на 200 млн?
ФОТО. Звезда Барселоны подписал новый спонсорский контракт на 200 млн?

Ламин Ямаль подписал очень выгодный контракт

Хацкевич назвал нового тренера для сборной Украины. Есть и альтернатива
Футбол | 10.09.2025, 12:32
Хацкевич назвал нового тренера для сборной Украины. Есть и альтернатива
Хацкевич назвал нового тренера для сборной Украины. Есть и альтернатива
Вслед за россией. ФИФА готовит дисквалификацию еще одной сборной
Футбол | 10.09.2025, 03:06
Вслед за россией. ФИФА готовит дисквалификацию еще одной сборной
Вслед за россией. ФИФА готовит дисквалификацию еще одной сборной
Бывший вратарь сборной Украины встал на защиту Реброва
Футбол | 10.09.2025, 18:41
Бывший вратарь сборной Украины встал на защиту Реброва
Бывший вратарь сборной Украины встал на защиту Реброва
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЛЕОНЕНКО: «Это лучший игрок сборной Украины. Не понял, почему продали»
ЛЕОНЕНКО: «Это лучший игрок сборной Украины. Не понял, почему продали»
10.09.2025, 06:48 1
Футбол
Да ничего вы не сделали, чтобы переиграть Азербайджан 
Да ничего вы не сделали, чтобы переиграть Азербайджан 
10.09.2025, 10:15 123
Футбол
Йожеф САБО: «Игроки сборной просто «плавили» тренера. Атмосфера изменится»
Йожеф САБО: «Игроки сборной просто «плавили» тренера. Атмосфера изменится»
09.09.2025, 06:55 7
Футбол
Вернидуб встретился с владельцем известного клуба УПЛ. Будет возвращение?
Вернидуб встретился с владельцем известного клуба УПЛ. Будет возвращение?
09.09.2025, 00:40 3
Футбол
Юлиан Бойко сенсационно обыграл экс-чемпиона мира на турнире в Уолсолле
Юлиан Бойко сенсационно обыграл экс-чемпиона мира на турнире в Уолсолле
09.09.2025, 14:49 4
Снукер
Фабио УОРДЛИ: «Паркер поставил на кон свой бой с Усиком»
Фабио УОРДЛИ: «Паркер поставил на кон свой бой с Усиком»
09.09.2025, 04:10
Бокс
Юлиан Бойко вышел в 1/8 финала в Уолсолле и попал на чемпиона мира
Юлиан Бойко вышел в 1/8 финала в Уолсолле и попал на чемпиона мира
09.09.2025, 01:59
Снукер
Промоутер Паркера: «Готов поставить свой дом, что Усик этого не сделает»
Промоутер Паркера: «Готов поставить свой дом, что Усик этого не сделает»
10.09.2025, 04:21
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем