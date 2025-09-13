Реал принял важное решение по Лунину. Такого мало кто ожидал

Мадридский «Реал» готов провести смену поколений на вратарской позиции.

По информации испанских СМИ, в «королевском клубе» решили, что в следующем сезоне украинский вратарь Андрей Лунин будет получать гораздо больше игрового времени и не исключено, что сможет отвоевать место стартового вратаря у Тибо Куртуа.

Такие изменения связаны с возрастом Тибо и идеей «бланкос» по омоложению состава. «Реал» также хочет вознаградить Лунина за его преданность клубу.

В прошлом сезоне Лунин провел 14 матчей, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что трансфер Лунина рассматривает мюнхенская «Бавария».

​