Реал принял важное решение по Лунину. Такого мало кто ожидал
«Королевский клуб» готов давать украинцу игровую практику
Мадридский «Реал» готов провести смену поколений на вратарской позиции.
По информации испанских СМИ, в «королевском клубе» решили, что в следующем сезоне украинский вратарь Андрей Лунин будет получать гораздо больше игрового времени и не исключено, что сможет отвоевать место стартового вратаря у Тибо Куртуа.
Такие изменения связаны с возрастом Тибо и идеей «бланкос» по омоложению состава. «Реал» также хочет вознаградить Лунина за его преданность клубу.
В прошлом сезоне Лунин провел 14 матчей, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль.
Ранее сообщалось, что трансфер Лунина рассматривает мюнхенская «Бавария».
