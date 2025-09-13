Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал принял важное решение по Лунину. Такого мало кто ожидал
Испания
13 сентября 2025, 00:01 |
883
0

Реал принял важное решение по Лунину. Такого мало кто ожидал

«Королевский клуб» готов давать украинцу игровую практику

13 сентября 2025, 00:01 |
883
0
Реал принял важное решение по Лунину. Такого мало кто ожидал
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Мадридский «Реал» готов провести смену поколений на вратарской позиции.

По информации испанских СМИ, в «королевском клубе» решили, что в следующем сезоне украинский вратарь Андрей Лунин будет получать гораздо больше игрового времени и не исключено, что сможет отвоевать место стартового вратаря у Тибо Куртуа.

Такие изменения связаны с возрастом Тибо и идеей «бланкос» по омоложению состава. «Реал» также хочет вознаградить Лунина за его преданность клубу.

В прошлом сезоне Лунин провел 14 матчей, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что трансфер Лунина рассматривает мюнхенская «Бавария».

По теме:
Севилья – Эльче – 2:2. Как Алексис Санчес отдал голевую пяткой. Видео голов
Алексис Санчес дебютировал за Севилью и ассистом пяткой спас команду
Ла Лига vs АПЛ. Сравнение лучших трио нападающих сезона 2024/25
чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Тибо Куртуа
Дмитрий Олейник Источник: Real Madrid Confidencial
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Киевское Динамо выиграло конкуренцию у клубов УПЛ за 23-летнего защитника
Футбол | 12 сентября 2025, 03:37 1
Киевское Динамо выиграло конкуренцию у клубов УПЛ за 23-летнего защитника
Киевское Динамо выиграло конкуренцию у клубов УПЛ за 23-летнего защитника

Василий Буртник отказал представителям Премьер-лиги ради чемпионов Украины

Тони БЕЛЛЬЮ: «То, что происходит в Украине – позор. Усик этого очень хочет»
Бокс | 12 сентября 2025, 08:25 5
Тони БЕЛЛЬЮ: «То, что происходит в Украине – позор. Усик этого очень хочет»
Тони БЕЛЛЬЮ: «То, что происходит в Украине – позор. Усик этого очень хочет»

Британец – о возможном бое Александра в Украине

Байер вдевятером удержал победу в противостоянии с Айнтрахтом
Футбол | 12.09.2025, 23:35
Байер вдевятером удержал победу в противостоянии с Айнтрахтом
Байер вдевятером удержал победу в противостоянии с Айнтрахтом
ЗИНЧЕНКО: «Я готов помочь Форест там, куда меня поставит тренер на поле»
Футбол | 12.09.2025, 20:57
ЗИНЧЕНКО: «Я готов помочь Форест там, куда меня поставит тренер на поле»
ЗИНЧЕНКО: «Я готов помочь Форест там, куда меня поставит тренер на поле»
Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать
Футбол | 12.09.2025, 07:11
Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать
Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. Украинский футболист сделал Барселону U-18 клубным чемпионом мира
ВИДЕО. Украинский футболист сделал Барселону U-18 клубным чемпионом мира
11.09.2025, 05:16
Футбол
Забарный принял неприятное решение после провала сборной Украины
Забарный принял неприятное решение после провала сборной Украины
11.09.2025, 11:26 22
Футбол
Джозеф Паркер назвал боксера номер один независимо от весовой категории
Джозеф Паркер назвал боксера номер один независимо от весовой категории
12.09.2025, 01:17
Бокс
Бриедис предупредил Усика о последствиях, если он не прислушается к совету
Бриедис предупредил Усика о последствиях, если он не прислушается к совету
11.09.2025, 00:32 1
Бокс
Промоутер Джошуа: «Нам стоило отказаться от боя с Усиком»
Промоутер Джошуа: «Нам стоило отказаться от боя с Усиком»
12.09.2025, 21:35 1
Бокс
Хацкевич назвал трех игроков, из-за которых Украина опозорилась в Баку
Хацкевич назвал трех игроков, из-за которых Украина опозорилась в Баку
11.09.2025, 07:36 20
Футбол
«У меня есть связи в Федерации». Усик предупредил Динамо о проблемах
«У меня есть связи в Федерации». Усик предупредил Динамо о проблемах
12.09.2025, 05:15
Бокс
Сикан продолжит карьеру в клубе, где играет футболист Динамо
Сикан продолжит карьеру в клубе, где играет футболист Динамо
11.09.2025, 09:24 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем