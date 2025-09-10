Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Определены даты и время матчей 1/16 финала Кубка Украины 2025/26
Кубок Украины
10 сентября 2025, 21:39 | Обновлено 10 сентября 2025, 21:43
782
0

Определены даты и время матчей 1/16 финала Кубка Украины 2025/26

Поединки этой стадии пройдут с 17 по 24 сентября

10 сентября 2025, 21:39 | Обновлено 10 сентября 2025, 21:43
782
0
Определены даты и время матчей 1/16 финала Кубка Украины 2025/26
Коллаж Sport.ua

Определены даты проведения матчей раунда 1/16 финала Кубка Украины.

В соревнованиях на этом этапе примут участие 32 клуба. С этой стадии в игру вступают 4 клуба-представителя Украины в еврокубках: Динамо Киев, Шахтер Донецк, Александрия, Полесье Житомир.

В 1/16 финала Кубка Украины сыграют: 11 команд УПЛ, 12 команд Первой лиги, 4 команды Второй лиги, 5 аматорских команд.

Ранее по итогам жеребьевки были определены 16 пар команд. Матчи пройдут с 17 по 24 сентября.

Киевское Динамо сыграет с Александрией 17 сентября в 18:00, а донецкий Шахтер встретится с клубом Полесье Ставки 17 сентября в 15:30.

Кубок Украины 2025/26

Даты и время матчей 1/16 финала

17 сентября

  • 13:00. Металлист Харьков – ЛНЗ Черкассы
  • 13:00. Чернигов – Кривбасс Кривой Рог
  • 15:30. Полесье Ставки – Шахтер Донецк
  • 15:30. Левый Берег – Виктория Сумы
  • 18:00. Александрия – Динамо Киев

18 сентября

  • 13:00. Металлург Запорожье – Феникс-Мариуполь
  • 15:30. Буковина Черновцы – Карпаты Львов
  • 18:00. Нива Тернополь – Полтава

23 сентября

  • 13:00. Олимпия Савинцы – Лесное
  • 15:30. Денгофф Дениховка – Агробизнес Волочиск

24 сентября

  • 13:00. Агротех Тышковка – Черноморец Одесса
  • 13:00. Ингулец Петрово – Подолье Хмельницкий
  • 15:30. Нива Винница – Горняк-Спорт
  • 15:30. Локомотив Киев – Верес Ровно
  • 15:30. Колос Полонное – Металлист 1925 Харьков
  • 18:00. Рух Львов – Полесье Житомир

Инфографика

По теме:
Эпицентр планирует подписать экс-игрока Шахтера, выступавшего за Зарю
ВИДЕО. Педро Энрике из Шахтера показал неожиданные умения
Динамо предложили вратаря сборной Украины. Суркис уже принял решение
Кубок Украины по футболу даты и время матчей Динамо Киев Металлург Запорожье Полтава жеребьевка Чернигов Нива Тернополь Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Черноморец Одесса Верес Ровно Горняк-Спорт Виктория Сумы Металлист Харьков Буковина Черновцы Нива Винница Александрия Полесье Житомир Ингулец Подолье Хмельницкий Металлист 1925 Агробизнес Рух Львов Денгофф Дениховка ЛНЗ Черкассы Олимпия Савинцы Левый Берег Киев Полесье Ставки Локомотив Киев ЮКСА Тарасовка Колос Полонное Агротех Тишковка Лесное Феникс-Мариуполь
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известно, когда Ванат дебютирует в составе Жироны. Команда в кризисе
Футбол | 10 сентября 2025, 19:42 19
Известно, когда Ванат дебютирует в составе Жироны. Команда в кризисе
Известно, когда Ванат дебютирует в составе Жироны. Команда в кризисе

Тренер планирует выпустить всех новичков в основе

ФОТО. Реакция игроков сборной Украины на ничью в Баку
Футбол | 09 сентября 2025, 21:25 25
ФОТО. Реакция игроков сборной Украины на ничью в Баку
ФОТО. Реакция игроков сборной Украины на ничью в Баку

Неожиданная потеря очков в Азербайджане

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он должен отказаться ехать в сборную Украины»
Футбол | 10.09.2025, 08:05
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он должен отказаться ехать в сборную Украины»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он должен отказаться ехать в сборную Украины»
Аргентина завершила отбор к ЧМ-2026 поражением в матче с двумя удалениями
Футбол | 10.09.2025, 04:09
Аргентина завершила отбор к ЧМ-2026 поражением в матче с двумя удалениями
Аргентина завершила отбор к ЧМ-2026 поражением в матче с двумя удалениями
РЕБРОВ: «Посмотрите на их состав, там игроки играют в Лиге чемпионов»
Футбол | 10.09.2025, 20:42
РЕБРОВ: «Посмотрите на их состав, там игроки играют в Лиге чемпионов»
РЕБРОВ: «Посмотрите на их состав, там игроки играют в Лиге чемпионов»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Украинский боксер выиграл каждый раунд, но проиграл бой. Как это возможно?
Украинский боксер выиграл каждый раунд, но проиграл бой. Как это возможно?
08.09.2025, 20:29 2
Бокс
Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
09.09.2025, 21:20 20
Футбол
Лунин принял категорическое решение. Он отказался играть с украинцами
Лунин принял категорическое решение. Он отказался играть с украинцами
09.09.2025, 07:10 8
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Как вы можете сравнивать Усика с ним? Это абсурд»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Как вы можете сравнивать Усика с ним? Это абсурд»
08.09.2025, 23:44 1
Бокс
Ничья как поражение. Украина упустила победу над Азербайджаном
Ничья как поражение. Украина упустила победу над Азербайджаном
09.09.2025, 20:59 448
Футбол
Ребров принял радикальное решение после неудачи в матче против Азербайджана
Ребров принял радикальное решение после неудачи в матче против Азербайджана
10.09.2025, 08:44 55
Футбол
Сауль АЛЬВАРЕС: «Этот парень уже превзошел Мейвезера, и это факт»
Сауль АЛЬВАРЕС: «Этот парень уже превзошел Мейвезера, и это факт»
10.09.2025, 04:59 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем