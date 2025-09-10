Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1.07 за матч. Холанд продолжает устанавливать рекорды
10 сентября 2025, 17:05
1.07 за матч. Холанд продолжает устанавливать рекорды

Рассмотрим результативность норвежца по сравнению с другими действующими футболистами

1.07 за матч. Холанд продолжает устанавливать рекорды
Getty Images/Global Images Ukraine. Ерлинг Холанд

В матче группы I отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года Норвегия дома победила Молдову со счетом 11:1.

Пять голов и две результативные передачи на свой счет записал Эрлинг Холанд.

Норвежец забил уже 48 голов за свою национальную сборную в 45 матчах – в среднем 1.07 гола за игру.

Среди действующих игроков Холанд является рекордсменом по этому показателю.

Лучшие бомбардиры национальных сборных по среднему количеству забитых мячей за матч (среди действующих игроков)

  • 1.07 – Эрлинг Холанд (Норвегия, 48 голов в 45 матчах)
  • 0.72 – Ромелу Лукаку (Бельгия, 89 голов в 124 матчах)
  • 0.68 – Гарри Кейн (Англия, 73 гола в 108 матчах)
  • 0.63 – Сердар Азмун (Иран, 57 голов в 91 матче)
  • 0.62 – Криштиану Роналду (Португалия, 141 гол в 223 матчах)
  • 0.62 – Неймар (Бразилия, 79 голов в 128 матчах)
  • 0.61 – Сунил Четри (Индия, 95 голов в 155 матчах)
  • 0.61 – Александар Митрович (Сербия, 62 гола в 102 матчах)
  • 0.59 – Лионель Месси (Аргентина, 114 голов в 194 матчах)
  • 0.57 – Мохамед Салах (Египет, 61 гол в 107 матчах)
  • 0.57 – Килиан Мбаппе (Франция, 52 гола в 92 матчах)
  • 0.54 – Роберт Левандовски (Польша, 86 голов в 160 матчах)
