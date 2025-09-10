1.07 за матч. Холанд продолжает устанавливать рекорды
Рассмотрим результативность норвежца по сравнению с другими действующими футболистами
В матче группы I отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года Норвегия дома победила Молдову со счетом 11:1.
Пять голов и две результативные передачи на свой счет записал Эрлинг Холанд.
Норвежец забил уже 48 голов за свою национальную сборную в 45 матчах – в среднем 1.07 гола за игру.
Среди действующих игроков Холанд является рекордсменом по этому показателю.
Лучшие бомбардиры национальных сборных по среднему количеству забитых мячей за матч (среди действующих игроков)
- 1.07 – Эрлинг Холанд (Норвегия, 48 голов в 45 матчах)
- 0.72 – Ромелу Лукаку (Бельгия, 89 голов в 124 матчах)
- 0.68 – Гарри Кейн (Англия, 73 гола в 108 матчах)
- 0.63 – Сердар Азмун (Иран, 57 голов в 91 матче)
- 0.62 – Криштиану Роналду (Португалия, 141 гол в 223 матчах)
- 0.62 – Неймар (Бразилия, 79 голов в 128 матчах)
- 0.61 – Сунил Четри (Индия, 95 голов в 155 матчах)
- 0.61 – Александар Митрович (Сербия, 62 гола в 102 матчах)
- 0.59 – Лионель Месси (Аргентина, 114 голов в 194 матчах)
- 0.57 – Мохамед Салах (Египет, 61 гол в 107 матчах)
- 0.57 – Килиан Мбаппе (Франция, 52 гола в 92 матчах)
- 0.54 – Роберт Левандовски (Польша, 86 голов в 160 матчах)
Maiores médias de gols dos jogadores em atividade por seleções nacionais:— Rodolfo Rodrigues (@rodolfo1975) September 9, 2025
1,07 – Haaland (NOR) 48 gols em 45 jogos
0,72 – Lukaku (BEL) 89 gols em 124 jogos
0,68 – Harry Kane (ING) 73 gols em 108 jogos
0,63 – Sardar Azmoun (IRA) 57 gols em 91 jogos
0,62 – Cristiano Ronaldo (POR)… pic.twitter.com/4XPTej2cP3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Неожиданная потеря очков в Азербайджане
Главный тренер сборной Украины считает, что пенальти за игру рукой Зинченко не стоило назначать