Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В Галифаксе протесты. Матч Кубка Дэвиса Канада – Израиль пройдет без фанов
Кубок Дэвиса
10 сентября 2025, 16:42 |
88
0

Федерация тенниса Канады приняла такое решение по соображениям безопасности

Davis Cup

12 сентября в Галифаксе (Канада) состоится матчевое противостояние Первой Мировой Группы Кубка Дэвиса между сборными Канады и Израиля.

Федерация тенниса Канады по соображениям безопасности приняла решение провести поединки без болельщиков.

СМИ сообщают, что два крупнейших города страны Монреаль и Торонто не захотели организовывать встречу, а в Галифаксе накануне игры прошли протесты с просьбой отменить противостояние и «остановить геноцид в Газе».

Канада в начале года уступила Венгрии на старте квалификации КД, а Израиль потерпел поражение от Германии.

В заявке сборной Канады нет двух лучших теннисистов страны: Феликса Оже-Альяссима и Дениса Шаповалова. Первым номером является Габриэль Диалло, который имеет украинские корни.

Заявки на матч Канада – Израиль

По теме:
ФОТО. Сборная Украины готовится к матчу с Доминиканой в Кубке Дэвиса
Легенда австралийского тенниса оштрафован на $18.7 тысяч. Что случилось?
Алькарас и Джокович после US Open не сыграют за свои сборные в Кубке Дэвиса
сборная Канады по теннису сборная Израиля по теннису Кубок Дэвиса акция протеста
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
