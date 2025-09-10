В Галифаксе протесты. Матч Кубка Дэвиса Канада – Израиль пройдет без фанов

12 сентября в Галифаксе (Канада) состоится матчевое противостояние Первой Мировой Группы Кубка Дэвиса между сборными Канады и Израиля.

Федерация тенниса Канады по соображениям безопасности приняла решение провести поединки без болельщиков.

СМИ сообщают, что два крупнейших города страны Монреаль и Торонто не захотели организовывать встречу, а в Галифаксе накануне игры прошли протесты с просьбой отменить противостояние и «остановить геноцид в Газе».

Канада в начале года уступила Венгрии на старте квалификации КД, а Израиль потерпел поражение от Германии.

В заявке сборной Канады нет двух лучших теннисистов страны: Феликса Оже-Альяссима и Дениса Шаповалова. Первым номером является Габриэль Диалло, который имеет украинские корни.

Davis Cup World Group I tie between Canada and Israel in Halifax will be played in a closed venue format, without fans in attendance.

This decision was made in consultation with the International Tennis Federation. — Michal Samulski (@MichalSamulski) September 9, 2025

Заявки на матч Канада – Израиль