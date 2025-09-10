Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Накануне мундиаля. Мексика спасла игру с корейцами, Сон Хын Мин снова забил
Товарищеские матчи
Мексика
10.09.2025 04:30 – FT 2 : 2
Южная Корея
Чемпионат мира
10 сентября 2025, 13:51 | Обновлено 10 сентября 2025, 14:01
Накануне мундиаля. Мексика спасла игру с корейцами, Сон Хын Мин снова забил

Товарищеский матч состоялся в американском городе Нэшвилл

Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 9 сентября, в Нэшвилле (штат Теннесси) на стадионе Geodis Park состоялся международный товарищеский матч между сборными Мексики и Южной Кореи. Игра завершилась со счетом 2:2.

Сборная Мексики открыла счет в дебюте матча. Рауль Хименес головой поразил ворота после подачи Родриго Уэскаса (1:0).

Южная Корея отыгралась во втором тайме. Знаменитый форвард Сон Хын Мин сравнял счет на 65-й минуте, а затем О Хен Гю вывел свою команду вперед. Однако в компенсированное время Сантьяго Хименес сравнял счет, спасая ничью для Мексики (2:2).

Южная Корея упустила возможность впервые за 19 лет одержать победу над Мексикой. Сон Хын Мин забил во втором матче подряд, к тому же принял участие в 136-м матче сборной (53 гола), сравнявшись по этому показателю с рекордсменами корейской сборной – Чха Бом Гын и Хон Мен Бо.

Для Мексики этот результат продолжил серию. Уже в 9 матчах подряд под руководством Хавьера Агирре мексиканская команда не проигрывает. Мексика как соорганизатор ЧМ-2026 ведет подготовку к домашнему мундиалю.

Товарищеский матч

Нэшвилл (штат Теннесси, США), 10 сентября 2025

Мексика – Южная Корея – 2:2

Голы: Рауль Хименес, 22, Сантьяго Хименес, 90+4 – Сон Хын Мин, 65, О Хен Гю, 75

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея

ЧМ-2026 по футболу сборная Южной Кореи по футболу Сон Хын Мин сборная Канады по футболу Хавьер Агирре Рауль Хименес Сантьяго Хименес
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
