Сон Хын Мин принес Южной Корее победу над сборной США, хозяевами мундиаля

В Харрисоне (штат Нью-Джерси) сборная США проиграла товарищеский поединок с Южной Кореей (0:2).

Голы забили лидеры азиатской команды – Сон Хын Мин (18 мин) и Ли Дон-Кен (43 мин, с ассистом от Сона).

Несмотря на 54% владения мячом и 17 ударов по воротам против 5 у корейцев, американцы не смогли реализовать ни одного шанса.

После матча разочарованный главный тренер США Маурисио Почеттино признал, что хотя его команда контролировала игру, она плохо действовала при завершении атак.

Героем матча стал Сон Хын Мин, новичок «Лос-Анджелеса» и капитан сборной Южной Кореи. Он забил за сборную 52-й гол в 135 матчах.

Перед игрой сборная США почтила Майкла Брэдли, знаменитого 4-го номера американской команды.

Для сборной США это уже второй подряд проигранный матч (после неудачи с Мексикой в финале Золотого кубка КОНКАКАФ).

Американская команда имеет проблемы в подготовке к домашнему ЧМ-2026, даже со звёздами Кристианом Пулишичем, Сержиньо Дестом и Тимоти Веа.

Товарищеский матч

6 сентября 2025. Харрисон (штат Нью-Джерси)

США – Южная Корея – 0:2

Голы: Сон Хын Мин, 18, Ли Дон Кен, 43

