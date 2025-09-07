Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сон Хын Мин принес Южной Корее победу над сборной США, хозяевами мундиаля
Товарищеские матчи
США
07.09.2025 00:05 0 : 2
Южная Корея
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
07 сентября 2025, 03:57 | Обновлено 07 сентября 2025, 04:29
22
0

Сон Хын Мин принес Южной Корее победу над сборной США, хозяевами мундиаля

Коуч американской команды Маурисио Почеттино недоволен завершением атак

07 сентября 2025, 03:57 | Обновлено 07 сентября 2025, 04:29
22
0
Сон Хын Мин принес Южной Корее победу над сборной США, хозяевами мундиаля
Getty Images/Global Images Ukraine

В Харрисоне (штат Нью-Джерси) сборная США проиграла товарищеский поединок с Южной Кореей (0:2).

Голы забили лидеры азиатской команды – Сон Хын Мин (18 мин) и Ли Дон-Кен (43 мин, с ассистом от Сона).

Несмотря на 54% владения мячом и 17 ударов по воротам против 5 у корейцев, американцы не смогли реализовать ни одного шанса.

После матча разочарованный главный тренер США Маурисио Почеттино признал, что хотя его команда контролировала игру, она плохо действовала при завершении атак.

Героем матча стал Сон Хын Мин, новичок «Лос-Анджелеса» и капитан сборной Южной Кореи. Он забил за сборную 52-й гол в 135 матчах.

Перед игрой сборная США почтила Майкла Брэдли, знаменитого 4-го номера американской команды.

Для сборной США это уже второй подряд проигранный матч (после неудачи с Мексикой в финале Золотого кубка КОНКАКАФ).

Американская команда имеет проблемы в подготовке к домашнему ЧМ-2026, даже со звёздами Кристианом Пулишичем, Сержиньо Дестом и Тимоти Веа.

Товарищеский матч

6 сентября 2025. Харрисон (штат Нью-Джерси)

США – Южная Корея – 0:2

Голы: Сон Хын Мин, 18, Ли Дон Кен, 43

Фотогалерея

По теме:
Грузия – Болгария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Грузия – Болгария. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
ФОТО. Матч квалификации ЧМ был прерван из-за ямы на поле глубиной в 20 см
товарищеские матчи Сон Хын Мин сборная США по футболу сборная Южной Кореи по футболу Маурисио Почеттино Кристиан Пулишич Майкл Брэдли Сержиньо Дест Тимоти Веа ЧМ-2026 по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Битва за первое место. Роналду опередил Месси по показателю в сборных
Футбол | 07 сентября 2025, 00:25 0
Битва за первое место. Роналду опередил Месси по показателю в сборных
Битва за первое место. Роналду опередил Месси по показателю в сборных

Сейчас аргентинец и португалец делят второе место в списке бомбардиров отбора ЧМ

Легендарный тренер Майка Тайсона обратился к Усику с важным советом
Бокс | 06 сентября 2025, 07:33 2
Легендарный тренер Майка Тайсона обратился к Усику с важным советом
Легендарный тренер Майка Тайсона обратился к Усику с важным советом

Тедди Атлас считает, что Александру стоит заканчивать с боксом

Йожеф САБО: «Он слабый футболист. Сядет на скамейку запасных»
Футбол | 06.09.2025, 08:25
Йожеф САБО: «Он слабый футболист. Сядет на скамейку запасных»
Йожеф САБО: «Он слабый футболист. Сядет на скамейку запасных»
Зидан достиг соглашения с новым клубом. Очень неожиданный вариант
Футбол | 06.09.2025, 11:59
Зидан достиг соглашения с новым клубом. Очень неожиданный вариант
Зидан достиг соглашения с новым клубом. Очень неожиданный вариант
Бражко сделал предложение девушке, которой нравился Мудрик. Уже есть ответ
Футбол | 06.09.2025, 21:17
Бражко сделал предложение девушке, которой нравился Мудрик. Уже есть ответ
Бражко сделал предложение девушке, которой нравился Мудрик. Уже есть ответ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В команде Усика ответили промоутеру Паркера, который обвинил Усика во лжи
В команде Усика ответили промоутеру Паркера, который обвинил Усика во лжи
05.09.2025, 05:06 2
Бокс
Реал впечатлен поступком Лунина. Он отказался играть с украинцами
Реал впечатлен поступком Лунина. Он отказался играть с украинцами
05.09.2025, 08:22 27
Футбол
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Франции
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Франции
05.09.2025, 20:31 90
Футбол
Сафонов впервые высказался о трансфере Забарного в ПСЖ
Сафонов впервые высказался о трансфере Забарного в ПСЖ
05.09.2025, 06:12
Футбол
Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
05.09.2025, 23:36 299
Футбол
Джозеф Паркер подобрал для Усика серьезного соперника
Джозеф Паркер подобрал для Усика серьезного соперника
05.09.2025, 03:31 1
Бокс
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мир теряет человека, я – друга. Дорогой, спасибо за все»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мир теряет человека, я – друга. Дорогой, спасибо за все»
05.09.2025, 07:39 3
Футбол
Сергей КОВАЛЕВ: «Во Франции эпизод с Забарным будут смаковать долго»
Сергей КОВАЛЕВ: «Во Франции эпизод с Забарным будут смаковать долго»
06.09.2025, 07:30 57
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем