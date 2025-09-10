Анатолий ТРУБИН: «Не выиграем у Исландии – про ЧМ Украина может забыть»

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин считает, что команде после поражения от Франции и ничьей с Азербайджаном в отборе на ЧМ-2026 нужно обязательно обыграть Исландию.

«Не знаю, что сказать. Огорчены и разочарованы, потому что надо выигрывать, если мы хотим чего-то достигать. У таких соперников нужно выигрывать – поле там или не поле. Не хватило агрессии с первых минут, начали только в конце давить. И нужно лучше играть в обороне».

«Каждый должен задуматься и приезжать в сборную с другим настроением. Если хотим играть на чемпионате мира... Никаких отмазок уже нет. Нужно выходить и побеждать».

«Не выиграем в следующем матче – о чемпионате мира можно будет забыть», – сказал Трубин.

Украина сыграет против Исландии 10 октября.