Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Анатолий ТРУБИН: «Не выиграем у Исландии – про ЧМ Украина может забыть»
Чемпионат мира
10 сентября 2025, 16:55 | Обновлено 10 сентября 2025, 17:11
687
3

Анатолий ТРУБИН: «Не выиграем у Исландии – про ЧМ Украина может забыть»

Вратарь разочарован игрой в отборе

Анатолий ТРУБИН: «Не выиграем у Исландии – про ЧМ Украина может забыть»
Getty Images/Global Images Ukraine

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин считает, что команде после поражения от Франции и ничьей с Азербайджаном в отборе на ЧМ-2026 нужно обязательно обыграть Исландию.

«Не знаю, что сказать. Огорчены и разочарованы, потому что надо выигрывать, если мы хотим чего-то достигать. У таких соперников нужно выигрывать – поле там или не поле. Не хватило агрессии с первых минут, начали только в конце давить. И нужно лучше играть в обороне».

«Каждый должен задуматься и приезжать в сборную с другим настроением. Если хотим играть на чемпионате мира... Никаких отмазок уже нет. Нужно выходить и побеждать».

«Не выиграем в следующем матче – о чемпионате мира можно будет забыть», – сказал Трубин.

Украина сыграет против Исландии 10 октября.

Анатолий Трубин ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
ura15
Забувай Трубін вже зараз! Французи на фартє виграли і то ледь-ледь,куди вам з такою грою. Мрію за Маркевічем!
Ответить
+1
inflicted
Ну це вже очевидно, що ви не виграєте
Ответить
0
Микола Унгурян
враховуючи Стабільність тренера і команди то е навряд чи
Ответить
0
