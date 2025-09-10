Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Работа оказалась эффективной». Мустафазаде – про игру с Украиной
Чемпионат мира
10 сентября 2025, 12:14 | Обновлено 10 сентября 2025, 12:15
«Работа оказалась эффективной». Мустафазаде – про игру с Украиной

Защитник сборной Азербайджана прокомментировал матч квалификации чемпионата мира

«Работа оказалась эффективной». Мустафазаде – про игру с Украиной
Getty Images/Global Images Ukraine. Бахлул Мустафазаде

Защитник сборной Азербайджана Бахлул Мустафазаде прокомментировал ничью со сборной Украины в рамках квалификации чемпионата мира:

«С новым тренером у нас было мало времени, но он в первую очередь хотел вернуть нам уверенность в своих силах. Думаю, у него это получилось. Его работа оказалась эффективной, ведь он всех нас хорошо знает. Все мы знали, что нужно делать на поле, забыв предыдущую игру с Исландией.

Что касается будущего главного тренера «милли», то этот вопрос не в моей компетенции. Но, например, Айхан Аббасов, конечно же, лучше знает азербайджанский футбол и менталитет нашего футболиста. За короткий период он смог донести нам свое видение игры. Я буду не против, если он останется».

Ранее Георгйи Судаков прокомментировал ничью с Азербайджаном.

По теме:
Леоненко рассказал, почему Реброва никто не сможет выгнать со сборной
«Ми пробили дно!» Реакция фанов на матч сборной Украины с Азербайджаном
Запустили дважды по Японии. Сборная США провела репетицию мундиаля
сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Азербайджан - Украина
Даниил Кирияка Источник: Azerisport.com
