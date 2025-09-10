«Работа оказалась эффективной». Мустафазаде – про игру с Украиной

Защитник сборной Азербайджана Бахлул Мустафазаде прокомментировал ничью со сборной Украины в рамках квалификации чемпионата мира:

«С новым тренером у нас было мало времени, но он в первую очередь хотел вернуть нам уверенность в своих силах. Думаю, у него это получилось. Его работа оказалась эффективной, ведь он всех нас хорошо знает. Все мы знали, что нужно делать на поле, забыв предыдущую игру с Исландией.

Что касается будущего главного тренера «милли», то этот вопрос не в моей компетенции. Но, например, Айхан Аббасов, конечно же, лучше знает азербайджанский футбол и менталитет нашего футболиста. За короткий период он смог донести нам свое видение игры. Я буду не против, если он останется».

