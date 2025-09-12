Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Милевский обвинил звезду сборной Украины в фиаско против Азербайджана
Сборная УКРАИНЫ
12 сентября 2025, 05:51 |
Милевский обвинил звезду сборной Украины в фиаско против Азербайджана

Экс-нападающий считает, что Александр Зинченко должен был лучше сыграть в своей штрафной

Instagram. Артем Милевский

В Баку завершился отборочный матч ЧМ 2026 года по футболу между сборными Азербайджана и Украины. В матче была зафиксирована ничья 1:1.

Бывший нападающий «Динамо» Артем Милевский считает, что фулбек украинцев Александр Зинченко сыграл небрежно в моменте с назначенным пенальти в ворота Анатолия Трубина в концовке игры.

«При таких подачах в штрафную площадь обычно все убирают руки за спину. Они же знают, что есть ВАР. Я не хочу называть фамилию, но футболист играет в АПЛ, был в Ман Сити и Арсенале, как он мог допустить такую ошибку и выставить руки?», – сказал Милевский.

По теме:
Наставник Ноттингема: «Зинченко не имеет права играть в следующем матче»
Провальная трансферная стратегия. 12 игроков покинули Арсенал за копейки
Постекоглу до Ноттингема: какова была его статистика в составе Тоттенгема?
Артем Милевский сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Азербайджан - Украина пенальти Александр Зинченко
Дмитрий Олейник Источник: BLIK
