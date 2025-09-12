Милевский обвинил звезду сборной Украины в фиаско против Азербайджана

В Баку завершился отборочный матч ЧМ 2026 года по футболу между сборными Азербайджана и Украины. В матче была зафиксирована ничья 1:1.

Бывший нападающий «Динамо» Артем Милевский считает, что фулбек украинцев Александр Зинченко сыграл небрежно в моменте с назначенным пенальти в ворота Анатолия Трубина в концовке игры.

«При таких подачах в штрафную площадь обычно все убирают руки за спину. Они же знают, что есть ВАР. Я не хочу называть фамилию, но футболист играет в АПЛ, был в Ман Сити и Арсенале, как он мог допустить такую ошибку и выставить руки?», – сказал Милевский.