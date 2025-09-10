«Уже поздно». Легенда Динамо ответил, стоит ли увольнять Реброва

Бывший игрок и тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич ответил, стоит ли увольнять главного тренера сборной Украины Сергея Реброва после ничьей против национальной команды Азербайджана (1:1) в матче 2-го тура квалификации к чемпионату мира 2026:

«По моему мнению, сейчас уже где-то и поздно принимать такое радикальное решение и увольнять Реброва. Это нужно было делать либо раньше, когда болельщики так же были недовольны игрой и результатом, либо ждать уже матчи с Исландией и по ним делать выводы.

Сейчас набрали один балл в двух матчах, но давайте будем реалистами: нынешняя сборная Украины не может тягаться с Францией, это совершенно разный уровень. Повторюсь, что ключевые матчи будут с исландцами. Поэтому именно сейчас я не вижу смысла менять Реброва».