  «Уже поздно». Легенда Динамо ответил, стоит ли увольнять Реброва
Чемпионат мира
10 сентября 2025, 11:12 |
«Уже поздно». Легенда Динамо ответил, стоит ли увольнять Реброва

Александр Хацкевич считает, что сейчас тренера менять нет смысла

«Уже поздно». Легенда Динамо ответил, стоит ли увольнять Реброва
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Бывший игрок и тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич ответил, стоит ли увольнять главного тренера сборной Украины Сергея Реброва после ничьей против национальной команды Азербайджана (1:1) в матче 2-го тура квалификации к чемпионату мира 2026:

«По моему мнению, сейчас уже где-то и поздно принимать такое радикальное решение и увольнять Реброва. Это нужно было делать либо раньше, когда болельщики так же были недовольны игрой и результатом, либо ждать уже матчи с Исландией и по ним делать выводы.

Сейчас набрали один балл в двух матчах, но давайте будем реалистами: нынешняя сборная Украины не может тягаться с Францией, это совершенно разный уровень. Повторюсь, что ключевые матчи будут с исландцами. Поэтому именно сейчас я не вижу смысла менять Реброва».

Rabotnichki
Як раз не піздно, піздно вже буде після матчу з Ісландією. З такою грою і цим тренером нам нічого з ними не світить. Команді потрібні нові ідеї гри та емоційний підйом як раз через зміну тренера. Азербайджан змінив, стало гірше?
+2
+2
vbrjkf
Так, вже пізно. Ми вже пролітаєм повз ЧС. Подивіться вчорашню гру Ісландіі проти  Франції. Шансів у ЗУ зіграти з ісландцями хоча б внічию - 0. Молода , амбіційна команда Ісландії, загострена на атаку не залишить нам жодних шансів. На жаль...
+1
+1
Mamay
Одні експерти з Динамо окупували футбол в Україні, та ясно шо вони всі його прикривати, журналісти теж язики в сраки позапихали всім все підходить, хіба вболівальникам не підходить їхнє болото
+1
+1
Burevestnik
Burevestnik
лучше позже чем никогда,-
сказал кто-то вслед уходящему поезду
и положил голову на рельс...
+1
+1
Moonspell
До чого тут Франція, якщо збірна в Азербайджану не може виграти, і попереду ігри з ісландцями. Ні гри, ні результату немає.
0
0
MaximusOne
Лучше поздно чем... 
0
0
