Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Звезду Реала споймали за любопытным занятием. Вирусный кадр с отдыха
Другие новости
10 сентября 2025, 02:41 | Обновлено 10 сентября 2025, 02:44
90
0

ФОТО. Звезду Реала споймали за любопытным занятием. Вирусный кадр с отдыха

Джуд Беллингем готовится к возвращению в строй с полным комфортом

10 сентября 2025, 02:41 | Обновлено 10 сентября 2025, 02:44
90
0
ФОТО. Звезду Реала споймали за любопытным занятием. Вирусный кадр с отдыха
X. Джуд Беллингем и Эшлин Кастро

Полузащитник «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем стал героем вирусной публикации в соцсети X.

Как известно, 22-летний англичанин продолжает свое восстановление после травмы плеча.

Футболист помимо рабочего процесса по восстановлению, много времени проводит со своей девушкой Эшлин Кастро.

Недавно папарацци запечатлили парочку на одном из мировых курортов и в очень любопытном положении.

Футбольные болельщики шутили и писали, что у Джуда восстановление проходит на высшем уровне.

По теме:
ФОТО. Украинская журналистка покорила Баку своей красотой
Топ-трансфер. Реал нацелился на вингера ПСЖ
Клуб Ла Лиги хочет арендовать скандального защитника Реала
фото lifestyle Джуд Беллингем Реал Мадрид девушки Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров выбрал заявку сборной на важнейший матч против Азербайджана
Футбол | 09 сентября 2025, 09:11 30
Ребров выбрал заявку сборной на важнейший матч против Азербайджана
Ребров выбрал заявку сборной на важнейший матч против Азербайджана

Поединок состоится 9 сентября в 19:00

Холанд в третий раз в карьере оформил пента-трик в одном матче
Футбол | 10 сентября 2025, 01:15 0
Холанд в третий раз в карьере оформил пента-трик в одном матче
Холанд в третий раз в карьере оформил пента-трик в одном матче

Против каких команд норвежскому форварду удалось отметиться подобным достижением?

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо назначило нового тренера. Он играл за сборную Украины
Футбол | 09.09.2025, 16:12
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо назначило нового тренера. Он играл за сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо назначило нового тренера. Он играл за сборную Украины
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Зачем Довбику это было делать, не понимаю»
Футбол | 09.09.2025, 07:42
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Зачем Довбику это было делать, не понимаю»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Зачем Довбику это было делать, не понимаю»
ФОТО. Реакция игроков сборной Украины на ничью в Баку
Футбол | 09.09.2025, 21:25
ФОТО. Реакция игроков сборной Украины на ничью в Баку
ФОТО. Реакция игроков сборной Украины на ничью в Баку
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
09.09.2025, 21:20 20
Футбол
Йожеф САБО: «Игроки сборной просто «плавили» тренера. Атмосфера изменится»
Йожеф САБО: «Игроки сборной просто «плавили» тренера. Атмосфера изменится»
09.09.2025, 06:55 5
Футбол
Лунин принял категорическое решение. Он отказался играть с украинцами
Лунин принял категорическое решение. Он отказался играть с украинцами
09.09.2025, 07:10 6
Футбол
Йожеф САБО: «Этот украинец уже отыграл свое, пора заканчивать»
Йожеф САБО: «Этот украинец уже отыграл свое, пора заканчивать»
08.09.2025, 07:08 14
Футбол
«Поле». Ребров пояснил, почему Украина опозорилась в матче с Азербайджаном
«Поле». Ребров пояснил, почему Украина опозорилась в матче с Азербайджаном
09.09.2025, 21:35 64
Футбол
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
08.09.2025, 06:15 27
Футбол
BIG-2 современности: Синнер и Алькарас определили чемпиона US Open 2025
BIG-2 современности: Синнер и Алькарас определили чемпиона US Open 2025
08.09.2025, 00:32 22
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем