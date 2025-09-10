Роналду, Кейн и Джеко отличились очередными голами за национальные команды
Как выглядит топ-10 лучших европейских бомбардиров сборных?
Высокорезультативным оказался игровой день отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года.
Сразу три игрока из топ-10 европейских сборных улучшили свои бомбардирские показатели.
Криштиану Роналду забил 141-й гол за сборную Португалии, Гарри Кейн – 74-й за национальную команду Англии, Эдин Джеко – 71-й за Боснию и Герцеговину.
Лучшие европейские бомбардиры национальных сборных
- 141 – Криштиану Роналду (Португалия)
- 89 – Ромелу Лукаку (Бельгия)
- 86 – Роберт Левандовски (Польша)
- 84 – Ференц Пушкаш (Венгрия)
- 75 – Шандор Кочиш (Венгрия)
- 74 – Гарри Кейн (Англия)
- 71 – Мирослав Клозе (Германия)
- 71 – Эдин Джеко (Босния и Герцеговина)
- 68 – Герд Мюллер (ФРГ)
- 68 – Робби Кин (Ирландия)
