Роналду, Кейн и Джеко отличились очередными голами за национальные команды

Высокорезультативным оказался игровой день отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года.

Сразу три игрока из топ-10 европейских сборных улучшили свои бомбардирские показатели.

Криштиану Роналду забил 141-й гол за сборную Португалии, Гарри Кейн – 74-й за национальную команду Англии, Эдин Джеко – 71-й за Боснию и Герцеговину.

Лучшие европейские бомбардиры национальных сборных

141 – Криштиану Роналду (Португалия)

89 – Ромелу Лукаку (Бельгия)

86 – Роберт Левандовски (Польша)

84 – Ференц Пушкаш (Венгрия)

75 – Шандор Кочиш (Венгрия)

74 – Гарри Кейн (Англия)

71 – Мирослав Клозе (Германия)

71 – Эдин Джеко (Босния и Герцеговина)

68 – Герд Мюллер (ФРГ)

68 – Робби Кин (Ирландия)