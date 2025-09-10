Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
10 сентября 2025, 01:42 |
Роналду, Кейн и Джеко отличились очередными голами за национальные команды

Как выглядит топ-10 лучших европейских бомбардиров сборных?

Getty Images/Global Images Ukraine

Высокорезультативным оказался игровой день отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года.

Сразу три игрока из топ-10 европейских сборных улучшили свои бомбардирские показатели.

Криштиану Роналду забил 141-й гол за сборную Португалии, Гарри Кейн – 74-й за национальную команду Англии, Эдин Джеко – 71-й за Боснию и Герцеговину.

Лучшие европейские бомбардиры национальных сборных

  • 141 – Криштиану Роналду (Португалия)
  • 89 – Ромелу Лукаку (Бельгия)
  • 86 – Роберт Левандовски (Польша)
  • 84 – Ференц Пушкаш (Венгрия)
  • 75 – Шандор Кочиш (Венгрия)
  • 74 – Гарри Кейн (Англия)
  • 71 – Мирослав Клозе (Германия)
  • 71 – Эдин Джеко (Босния и Герцеговина)
  • 68 – Герд Мюллер (ФРГ)
  • 68 – Робби Кин (Ирландия)
ЧМ-2026 по футболу Криштиану Роналду Гарри Кейн Эдин Джеко статистика Ромелу Лукаку Роберт Левандовски Ференц Пушкаш Мирослав Клозе Герд Мюллер Робби Кин
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
