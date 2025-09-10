Холанд в третий раз в карьере оформил пента-трик в одном матче

В матче группы I отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года Норвегия дома победила Молдову со счетом 11:1.

Форвард хозяев Эрлинг Холанд в этом поединке отличился 5 забитыми мячами и 2 результативными передачами.

Норвежский нападающий в пятый раз в своей карьере оформил пента-трик в одном матче:

2023: Лига чемпионов, против РБ Лейпциг

2024: Кубок Англии, против Лутон Таун

2025: чемпионат мира (квалификация), против сборной Молдовы

На данный момент на счету Эрлинга 48 голов в составе национальной команды.