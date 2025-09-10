Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Холанд в третий раз в карьере оформил пента-трик в одном матче
Чемпионат мира
Холанд в третий раз в карьере оформил пента-трик в одном матче

Против каких команд норвежскому форварду удалось отметиться подобным достижением?

Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

В матче группы I отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года Норвегия дома победила Молдову со счетом 11:1.

Форвард хозяев Эрлинг Холанд в этом поединке отличился 5 забитыми мячами и 2 результативными передачами.

Норвежский нападающий в пятый раз в своей карьере оформил пента-трик в одном матче:

  • 2023: Лига чемпионов, против РБ Лейпциг
  • 2024: Кубок Англии, против Лутон Таун
  • 2025: чемпионат мира (квалификация), против сборной Молдовы

На данный момент на счету Эрлинга 48 голов в составе национальной команды.

Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
