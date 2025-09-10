Холанд в третий раз в карьере оформил пента-трик в одном матче
Против каких команд норвежскому форварду удалось отметиться подобным достижением?
В матче группы I отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года Норвегия дома победила Молдову со счетом 11:1.
Форвард хозяев Эрлинг Холанд в этом поединке отличился 5 забитыми мячами и 2 результативными передачами.
Норвежский нападающий в пятый раз в своей карьере оформил пента-трик в одном матче:
- 2023: Лига чемпионов, против РБ Лейпциг
- 2024: Кубок Англии, против Лутон Таун
- 2025: чемпионат мира (квалификация), против сборной Молдовы
На данный момент на счету Эрлинга 48 голов в составе национальной команды.
🖐️Five goals in a game by Erling Haaland:— playmakerstats (@playmaker_EN) September 9, 2025
🆚 Leipzig 2023 (UCL)
🆚 Luton 2024 (FA Cup)
🆚 Moldavia 2025 (WC Qualifiers)#ManCity pic.twitter.com/JH7MAfNkWV
