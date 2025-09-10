Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кейн отметился девятым результативным действием в новом сезоне
Чемпионат мира
10 сентября 2025, 00:35
Вспомним, в матчах против каких команд Гарри набрал очки по системе «гол + пас»

Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

В матче группы K отборочного турнира к чемпионату мира Англия на выезде победила Сербию со счетом 5:0.

Очередным голом за свою национальную сборную отметился Гарри Кейн.

Английский форвард в сезоне 2025/26 имеет уже 9 результативных действий в 6 матчах:

  • Суперкубок Германии – гол в ворота Штутгарта
  • Бундеслига – хет-трик в ворота РБ Лейпциг
  • Кубок Германии – дубль в ворота Висбадена
  • Бундеслига – две голевые передачи в матче против Аугсбурга
  • Отборочный матч к чемпионату мира – гол в ворота сборной Сербии

Гол в ворота сборной Сербии стал для Кейна 21-м в отборочных матчах к чемпионату мира. Больше англичанина имеют только Криштиану Роналду (39), Роберт Левандовски (32), Эдин Джеко (29) и Андрей Шевченко (26).

Если учитывать все квалификационные главные турниры, то в активе Гарри Кейна уже 44 гола в 40 матчах.

Холанд в третий раз в карьере оформил пента-трик в одном матче
Албания – Латвия – 1:0. Как забил Асллани. Видео гола и обзор матча
Венгрия – Португалия – 2:3. Драма с пенальти Роналду. Видео голов и обзор
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
