Кейн отметился девятым результативным действием в новом сезоне
Вспомним, в матчах против каких команд Гарри набрал очки по системе «гол + пас»
В матче группы K отборочного турнира к чемпионату мира Англия на выезде победила Сербию со счетом 5:0.
Очередным голом за свою национальную сборную отметился Гарри Кейн.
Английский форвард в сезоне 2025/26 имеет уже 9 результативных действий в 6 матчах:
- Суперкубок Германии – гол в ворота Штутгарта
- Бундеслига – хет-трик в ворота РБ Лейпциг
- Кубок Германии – дубль в ворота Висбадена
- Бундеслига – две голевые передачи в матче против Аугсбурга
- Отборочный матч к чемпионату мира – гол в ворота сборной Сербии
Гол в ворота сборной Сербии стал для Кейна 21-м в отборочных матчах к чемпионату мира. Больше англичанина имеют только Криштиану Роналду (39), Роберт Левандовски (32), Эдин Джеко (29) и Андрей Шевченко (26).
Если учитывать все квалификационные главные турниры, то в активе Гарри Кейна уже 44 гола в 40 матчах.
⏱️HT | Serbia 0-2 England— playmakerstats (@playmaker_EN) September 9, 2025
🌍Most goals in World Cup qualifiers (UEFA):
38⚽️: Cristiano Ronaldo
32⚽️: Robert Lewandowski
28⚽️: Edin Dzeko
26⚽️: Andriy Shevchenko
21⚽️: ⬆️Harry Kane⬆️
20⚽️: Memphis Depay
19⚽️: Romelu Lukaku, Zlatan Ibrahimovic#ThreeLions #England #SERENG pic.twitter.com/FZCTUYQK6I
Just the 44 goals in 40 major tournament qualifiers for Harry Kane! 😅 pic.twitter.com/Yyo81qChoF— Match of the Day (@BBCMOTD) September 9, 2025
