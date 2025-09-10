МИЛЕВСКИЙ: «Ребров так сказал... ну это треш. А почему его не вызвали?»
Артема возмутило отсутствие Ярмоленко
В Баку завершился отборочный матч ЧМ 2026 года по футболу между сборными Азербайджана и Украины. В матче была зафиксирована ничья 1:1.
После матча бывший бомбардир «сине-желтых» Артем Милевский раскритиковал наставника сборной из-за отсутствия в заявке лидера «Динамо» Андрея Ярмоленко.
«Не знаю, что сейчас в голове у тренерского штаба. Ярмоленко им не нужен. Алиев меня спрашивает: «А почему Ярмоленко не вызвали?». Говорю: «Ребров сказал, что на его месте большая конкуренция».
Ну какая, черт возьми, конкуренция на его позиции? Ну это треш. Зубков может и слева сыграть, Цыганков вечно сломан. Волошин? Ребята, ну вы серьезно – какой Волошин? Ярмоленко мог спокойно выйти на 30-40 минут и помочь в этой ситуации. У него есть имя, соперники боялись бы его трогать. Андрюха бы точно что-то придумал с Азербайджаном и выполнил», – сказал Милевский.
