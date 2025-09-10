Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Сборная УКРАИНЫ
МИЛЕВСКИЙ: «Ребров так сказал... ну это треш. А почему его не вызвали?»

Артема возмутило отсутствие Ярмоленко

Instagram. Артем Милевский

В Баку завершился отборочный матч ЧМ 2026 года по футболу между сборными Азербайджана и Украины. В матче была зафиксирована ничья 1:1.

После матча бывший бомбардир «сине-желтых» Артем Милевский раскритиковал наставника сборной из-за отсутствия в заявке лидера «Динамо» Андрея Ярмоленко.

«Не знаю, что сейчас в голове у тренерского штаба. Ярмоленко им не нужен. Алиев меня спрашивает: «А почему Ярмоленко не вызвали?». Говорю: «Ребров сказал, что на его месте большая конкуренция».

Ну какая, черт возьми, конкуренция на его позиции? Ну это треш. Зубков может и слева сыграть, Цыганков вечно сломан. Волошин? Ребята, ну вы серьезно – какой Волошин? Ярмоленко мог спокойно выйти на 30-40 минут и помочь в этой ситуации. У него есть имя, соперники боялись бы его трогать. Андрюха бы точно что-то придумал с Азербайджаном и выполнил», – сказал Милевский.

Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Азербайджан - Украина Андрей Ярмоленко Артем Милевский
Дмитрий Олейник Источник: BLIK
