В Баку завершился отборочный матч ЧМ 2026 года по футболу между сборными Азербайджана и Украины. В матче была зафиксирована ничья 1:1.

Бывший тренер и экс-игрок киевского «Динамо» Йожеф Сабо объяснил, почему сборная Украины не победила Азербайджан.

«Фланговых атак нет совсем. Футболисты не знают, что такое обыграть один на один. Ударов нет, только перекаты мяча слева-направо, справа налево в средней части поля. А что дальше? Скорости нет, передач нет, обводящих нет, ударов нет. Ничего. Как мы хотим выигрывать? За счет чего?

У нас передача ради передачи, а что дальше? Ничего. А футбол без ударов – это не футбол. Один или два удара и все. Это как?», – сообщил Сабо.