Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Сборная УКРАИНЫ
Йожеф Сабо объяснил, почему сборная Украины не победила Азербайджан

Бывший тренер отметил недостатки в игре футболистов сборной

Йожеф Сабо объяснил, почему сборная Украины не победила Азербайджан
УАФ. Йожеф Сабо

В Баку завершился отборочный матч ЧМ 2026 года по футболу между сборными Азербайджана и Украины. В матче была зафиксирована ничья 1:1.

Бывший тренер и экс-игрок киевского «Динамо» Йожеф Сабо объяснил, почему сборная Украины не победила Азербайджан.

«Фланговых атак нет совсем. Футболисты не знают, что такое обыграть один на один. Ударов нет, только перекаты мяча слева-направо, справа налево в средней части поля. А что дальше? Скорости нет, передач нет, обводящих нет, ударов нет. Ничего. Как мы хотим выигрывать? За счет чего?

У нас передача ради передачи, а что дальше? Ничего. А футбол без ударов – это не футбол. Один или два удара и все. Это как?», – сообщил Сабо.

сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу Азербайджан - Украина Йожеф Сабо ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Telegram
Персонально для ежика: хотя бы одна фланговая атака была точно - Забарный длинным пасом отправил Зубкова на фланг и тот дал проникающий пас Судакову. Последний забил гол. 
