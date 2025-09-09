ФОТО. Красота на матче сборной Италии. Журналистка покорила стадион
Мария Якобелли затмила всех...
Мария Якобелли снова оказалась в центре внимания.
Итальянская спортивная журналистка и телеведущая Sportmediaset поделилась в Instagram кадрами со своей работы на матче Израиль – Италия (4:5).
На фото она предстала в темно-коричневом кожаном платье с глубоким декольте, подчеркнувшем ее фигуру.
Фаны в комментариях засыпали Марию комплиментами, отмечая ее привлекательность, а сама журналистка в очередной раз подтвердила статус одной из самых ярких фигур итальянского спортивного ТВ.
