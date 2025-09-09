Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Красота на матче сборной Италии. Журналистка покорила стадион
09 сентября 2025, 23:05
ФОТО. Красота на матче сборной Италии. Журналистка покорила стадион

Мария Якобелли затмила всех...

ФОТО. Красота на матче сборной Италии. Журналистка покорила стадион
Instagram. Мария Якобелли

Мария Якобелли снова оказалась в центре внимания.

Итальянская спортивная журналистка и телеведущая Sportmediaset поделилась в Instagram кадрами со своей работы на матче Израиль – Италия (4:5).

На фото она предстала в темно-коричневом кожаном платье с глубоким декольте, подчеркнувшем ее фигуру.

Фаны в комментариях засыпали Марию комплиментами, отмечая ее привлекательность, а сама журналистка в очередной раз подтвердила статус одной из самых ярких фигур итальянского спортивного ТВ.

Максим Лапченко
ne10x
Полтонны силикона, покорительница стадиона.
