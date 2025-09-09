Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. По цифрам сборная Украины доминировала. Статистика матча в Баку
Чемпионат мира
09 сентября 2025, 21:35 | Обновлено 09 сентября 2025, 22:00
Команда Реброва потеряла очки

Сборная Украины в матче отбора ЧМ-2026 не сумела обыграть аутсайдера Азербайджан – встреча завершилась со счетом 1:1, хотя команда Сергея Реброва считалась фаворитом.

На гол Георгия Судакова соперник ответил точным ударом с пенальти после игры рукой Александра Зинченко.

Сборная Украины после двух туров набрала 1 пункт.

При этом статистика полностью говорит в пользу сборной Украины.

Владение 67% на 33%, удары всего 16 на 4, удары в створ 5 против 2, передачи 591 против 219.

По теме:
Сергей РЕБРОВ: «Говорили бы, что мало. Меня хейтят после каждой игры»
САБО: «Рожденный ползать, летать не сможет, это о наших футболистах»
ВИДЕО. Игроки сборной Украины поговорили с фанами после позора в отборе ЧМ
фото сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Азербайджан - Украина
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Viktor Shuper
толку? ніяких ідей на полі я не побачив. тупа біготня і закидони в надії що самотній Ванат, а потім такий же самотній Довбик зачепиться. чого, курва, не грати з двома нападниками?
Ответить
+7
Показать Скрыть 2 ответа
Антон Корзун
Так це ж не художня гімнастика, тут за артистизм перемогу не дають, як казав Лобановський: "рахунок на табло".
Ответить
+5
Sashko57
Дивись цифри на табло!!!!!!!
Ответить
+3
Vovan78
Та науй та статистика. Основне то рахунок на табло.
Ответить
+1
avk2307
Почему мы вспоминаем статистику именно в тот момент, когда не дожали "слабого" соперника.? Где такая статья после игры с Францией.
Не было никакой доминации на поле у сборной Украины, моментов не было. А мяч поперек поля катать без продвижения может каждый, только в итоге результат на табло. 
Ребров себя в сборной все таки изжил. Ну и методы подбора игроков для сборной пора менять. Иначе скатимся  еще ниже..
Ответить
0
ivankondrat96
Тактико-технічні дії - наше все. "Багато і корисно переміщувались". Олди зрозуміють
Ответить
0
Elson
По цифрам в кошеле Шевченка та Реброва?
Ответить
0
Alex86 1
А на бумаге так и вовсе победила )
Ответить
0
MrStepanovM .
за цифрами 1-1....
Ответить
0
