ФОТО. По цифрам сборная Украины доминировала. Статистика матча в Баку
Команда Реброва потеряла очки
Сборная Украины в матче отбора ЧМ-2026 не сумела обыграть аутсайдера Азербайджан – встреча завершилась со счетом 1:1, хотя команда Сергея Реброва считалась фаворитом.
На гол Георгия Судакова соперник ответил точным ударом с пенальти после игры рукой Александра Зинченко.
Сборная Украины после двух туров набрала 1 пункт.
При этом статистика полностью говорит в пользу сборной Украины.
Владение 67% на 33%, удары всего 16 на 4, удары в створ 5 против 2, передачи 591 против 219.
Не было никакой доминации на поле у сборной Украины, моментов не было. А мяч поперек поля катать без продвижения может каждый, только в итоге результат на табло.
Ребров себя в сборной все таки изжил. Ну и методы подбора игроков для сборной пора менять. Иначе скатимся еще ниже..