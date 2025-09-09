ФОТО. По цифрам сборная Украины доминировала. Статистика матча в Баку

Сборная Украины в матче отбора ЧМ-2026 не сумела обыграть аутсайдера Азербайджан – встреча завершилась со счетом 1:1, хотя команда Сергея Реброва считалась фаворитом.

На гол Георгия Судакова соперник ответил точным ударом с пенальти после игры рукой Александра Зинченко.

Сборная Украины после двух туров набрала 1 пункт.

При этом статистика полностью говорит в пользу сборной Украины.

Владение 67% на 33%, удары всего 16 на 4, удары в створ 5 против 2, передачи 591 против 219.