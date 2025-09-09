Форвард Ман Сити получил травму в матче за сборную
Омар Мармуш получил повреждение в составе сборной Египта
Форвард сборной Египта и «Манчестер Сити» Омар Мармуш получил повреждение.
Случилось это о время матча квалификации чемпионата мира с Буркина-Фасо. На 4-й минуте матча футболист покинул поле.
Первую половину прошедшем сезона Омар Мармуш провел в составе «Айнтрахта» (26 матчей, 20 голов, 14 ассистов). Зимой египтянин перебрался в «Манчестер Сити» за 75 миллионов евро, успел провести 22 матча, в которых забил 8 голов и отдал 3 голевые передачи.
Ранее сообщалось о том, что Холанд готов покинуть «Манчестер Сити».
