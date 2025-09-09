Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
09 сентября 2025, 20:27
Форвард Ман Сити получил травму в матче за сборную

Омар Мармуш получил повреждение в составе сборной Египта

Форвард Ман Сити получил травму в матче за сборную
Getty Images/Global Images Ukraine. Омар Мармуш

Форвард сборной Египта и «Манчестер Сити» Омар Мармуш получил повреждение.

Случилось это о время матча квалификации чемпионата мира с Буркина-Фасо. На 4-й минуте матча футболист покинул поле.

Первую половину прошедшем сезона Омар Мармуш провел в составе «Айнтрахта» (26 матчей, 20 голов, 14 ассистов). Зимой египтянин перебрался в «Манчестер Сити» за 75 миллионов евро, успел провести 22 матча, в которых забил 8 голов и отдал 3 голевые передачи.

Ранее сообщалось о том, что Холанд готов покинуть «Манчестер Сити».

Манчестер Сити сборная Египта по футболу сборная Буркина-Фасо по футболу травма ЧМ-2026 по футболу Омар Мармуш
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
