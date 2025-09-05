Холанд готов покинуть Манчестер Сити. Известно, куда должен перейти

Звездный нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд готов рассмотреть возможность ухода из клуба.

По информации El Nacional, норвежец потерял мотивацию играть за «горожан», что сказывается на его результатах. Эрлинг также недоволен последними результатами клуба и рассматривает уход летом 2026 года.

Ситуацией готова воспользоваться «Барселона». Президент «кулес» Жоан Лапорта уже начал планировать трансфер голеадора на следующее трансферное окно.

В прошлом сезоне Холанд сыграл на клубном уровне 48 матчей, забил 34 гола и сделал пять ассистов.

Ранее сообщалось, что Эрлинг Холанд может перейти в «Реал» Мадрид, если Винисиус Жуниор покинет клуб.