Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Холанд готов покинуть Манчестер Сити. Известно, куда должен перейти
Испания
05 сентября 2025, 04:47 | Обновлено 05 сентября 2025, 05:04
197
0

Холанд готов покинуть Манчестер Сити. Известно, куда должен перейти

Футболиста попытается подписать «Барселона»

05 сентября 2025, 04:47 | Обновлено 05 сентября 2025, 05:04
197
0
Холанд готов покинуть Манчестер Сити. Известно, куда должен перейти
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Звездный нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд готов рассмотреть возможность ухода из клуба.

По информации El Nacional, норвежец потерял мотивацию играть за «горожан», что сказывается на его результатах. Эрлинг также недоволен последними результатами клуба и рассматривает уход летом 2026 года.

Ситуацией готова воспользоваться «Барселона». Президент «кулес» Жоан Лапорта уже начал планировать трансфер голеадора на следующее трансферное окно.

В прошлом сезоне Холанд сыграл на клубном уровне 48 матчей, забил 34 гола и сделал пять ассистов.

Ранее сообщалось, что Эрлинг Холанд может перейти в «Реал» Мадрид, если Винисиус Жуниор покинет клуб.

По теме:
Осимхен в топе. Самые дорогие переходы игроков в клубы низших лиг
Де Брюйне – пятый. Топ самых дорогих свободных агентов в новых командах
Два турецких клуба нацелились на защитника Реала
Манчестер Сити Эрлинг Холанд Барселона трансферы Ла Лиги трансферы трансферы АПЛ
Дмитрий Олейник Источник: El Nacional
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Звезда сборной Украины рискует пропустить матч против Франции
Футбол | 04 сентября 2025, 22:03 9
Звезда сборной Украины рискует пропустить матч против Франции
Звезда сборной Украины рискует пропустить матч против Франции

Виктор Цыганков пропустил тренировку

Йожеф САБО: «Шовковский давно просил. Но этого от Динамо я не вижу»
Футбол | 05 сентября 2025, 03:12 0
Йожеф САБО: «Шовковский давно просил. Но этого от Динамо я не вижу»
Йожеф САБО: «Шовковский давно просил. Но этого от Динамо я не вижу»

Экс-тренер киевлян – о трансферах киевлян

Тренер: «Ломаченко стал бы лучшим бойцом в истории, если бы этого не делал»
Бокс | 04.09.2025, 08:27
Тренер: «Ломаченко стал бы лучшим бойцом в истории, если бы этого не делал»
Тренер: «Ломаченко стал бы лучшим бойцом в истории, если бы этого не делал»
Источник: Владелец украинского клуба оказался аферистом и сотрудничал с рф
Футбол | 04.09.2025, 11:50
Источник: Владелец украинского клуба оказался аферистом и сотрудничал с рф
Источник: Владелец украинского клуба оказался аферистом и сотрудничал с рф
Он не будет играть в команде? Суркис отреагировал на скандал с динамовцем
Футбол | 04.09.2025, 13:47
Он не будет играть в команде? Суркис отреагировал на скандал с динамовцем
Он не будет играть в команде? Суркис отреагировал на скандал с динамовцем
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Никола ОЛИСЛАГЕРС: «Это все Магучих. Ярослава сломала барьер в спорте»
Никола ОЛИСЛАГЕРС: «Это все Магучих. Ярослава сломала барьер в спорте»
03.09.2025, 01:45
Другие виды
Пять футболистов Динамо не нужны Шовковскому. Придется искать новые команды
Пять футболистов Динамо не нужны Шовковскому. Придется искать новые команды
03.09.2025, 10:41 9
Футбол
Динамо согласовало переход новичка, но футболист отказался ехать в Украину
Динамо согласовало переход новичка, но футболист отказался ехать в Украину
04.09.2025, 07:08 15
Футбол
Минус Свентек. Определены обе пары 1/2 финала US Open 2025 у женщин
Минус Свентек. Определены обе пары 1/2 финала US Open 2025 у женщин
04.09.2025, 08:42 2
Теннис
«Усик не хочет». У Паркера подтвердили нового соперника
«Усик не хочет». У Паркера подтвердили нового соперника
03.09.2025, 00:59 6
Бокс
Екатерина УСИК: «Гори ты просто в аду. Сочувствую»
Екатерина УСИК: «Гори ты просто в аду. Сочувствую»
03.09.2025, 00:02 4
Бокс
Лунин получил предложение перейти в клуб, где есть вратарь из Украины
Лунин получил предложение перейти в клуб, где есть вратарь из Украины
03.09.2025, 07:02 2
Футбол
Отправили в дубль. Шесть футболистов Полесья не нужны Ротаню
Отправили в дубль. Шесть футболистов Полесья не нужны Ротаню
04.09.2025, 07:03 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем