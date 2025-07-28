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Испания
28 июля 2025, 11:39 |
1427
1

Реал выбрал футболиста, который заменит Винисиуса в Мадриде

Флорентино Перес готов отпустить бразильца и подписать Эрлинга Холанда в 2026 году

28 июля 2025, 11:39 |
1427
1
Реал выбрал футболиста, который заменит Винисиуса в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Мадридский «Реал» безуспешно пытается договориться о продлении контракта с вингером сборной Бразилии Винисиусом Жуниором.

25-летний футболист отклонил все предложения королевского клуба о новом соглашении из-за финансовых условий. Вингер требует такую же зарплату, которую получает французский форвард Килиан Мбаппе.

«Сливочные» отказались выполнять просьбу игрока, потому что опасаются, что это нарушит баланс в их финансовой иерархии. Клуб надеется, что Винисиус изменит мнение и останется в Мадриде, но готовы его продать и даже нашли ему замену.

«Если конфликт с Вини-младшим не будет разрешен следующим летом, когда у него останется один год по контракту с «Реалом», испанский клуб продаст его.

В таком случае главной кандидатурой на переход в Мадрид станет Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити». Президент «Реала» Флорентино Перес давно мечтал подписать норвежца, который занял бы позицию центрального нападающего на «Бернабеу» и позволил бы Мбаппе переместиться на свою любимую позицию слева.

Хотя Холанд является самым дорогим игроком в мире, оценочная трансферная стоимость (ETV) которого составляет 184 млн евро, в «Реале» считают, что финансирование такого грандиозного трансфера не станет проблемой», – сообщил источник.

Контракт Винисиуса истекает в июне 2027 года, поэтому «Реал» готов подождать до завершения следующего сезона и только тогда выставит бразильца на трансфер.

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Реал Мадрид Манчестер Сити Винисиус Жуниор Эрлинг Холанд Флорентино Перес трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги продление контракта
Николай Титюк Источник: FootballTransfers
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SHN
Лучше бы Дьекереша брал. И дешевле и более забивной
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