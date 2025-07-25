Проблемы испанского гранда. Винисиус поставил условие Реалу, клуб отказал

Вингер мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор отказывается продлевать контракт с клубом, пока не будет выполнено его условие.

По информации испанской прессы, стороны несколько месяцев ведут безуспешные переговоры о дальнейшем сотрудничестве. Главная проблема состоит в том, что 25-летний футболист хочет получать зарплату, как его партнер Килиан Мбаппе.

На последней встречи с представителями «сливочных» Винисиус потребовал улучшить его финансовые условия, или он откажется подписывать новое соглашение. «Реал» сообщил, что не будет исполнять это требование.

Руководство мадридской команды считает, что такой шаг нарушит баланс в финансовой иерархии клуба и другие лидеры (Мбаппе, Беллингем) будут также требовать новых улучшенных условий.

В Мадриде сохраняют спокойствие и надеются, что Винисиус изменит свое мнение и останется в чемпионате Испании на прежних условиях.