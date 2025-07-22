Два звездных игрока Реала не разговаривают с Винисиусом. Известна причина

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор вызывает раздражение у некоторых партнеров по команде. Об этом сообщили источники, приближенные к клубу.

Форвард Килиан Мбаппе и полузащитник Джуд Беллингем недовольны, что их партнер вообще не помогает в защите и слишком часто делает ставку на индивидуальные действия, игнорируя команду.

»Беллингем устал от эгоистического стиля бразильца и его слабых оборонительных качеств, поэтому прекратил все контакты с Винисиусом . Между тем, и Мбаппе также не общается с бразильцем.

Приход француза изменил иерархию в нападении королевского клуба и сыграл решающую роль в отношениях игроков: хотя оба талантливы, их профили плохо сочетаются на поле. Килиан и Винисиус не общаются и имеют очень прохладные отношения», – сообщили в Испании.

Ситуация не изменилась и на клубном чемпионате мира, который состоялся в США – Беллингем и Мбаппе игнорировали вингера за пределами поля, а во время матчей общались только тогда, когда возникала такая необходимость.