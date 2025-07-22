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  4. Два звездных игрока Реала не разговаривают с Винисиусом. Известна причина
Испания
22 июля 2025, 11:52 |
2454
0

Два звездных игрока Реала не разговаривают с Винисиусом. Известна причина

Одноклубники бразильца устали от вингера из-за его эгоизма и стиля игры в обороне

22 июля 2025, 11:52 |
2454
0
Два звездных игрока Реала не разговаривают с Винисиусом. Известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор вызывает раздражение у некоторых партнеров по команде. Об этом сообщили источники, приближенные к клубу.

Форвард Килиан Мбаппе и полузащитник Джуд Беллингем недовольны, что их партнер вообще не помогает в защите и слишком часто делает ставку на индивидуальные действия, игнорируя команду.

»Беллингем устал от эгоистического стиля бразильца и его слабых оборонительных качеств, поэтому прекратил все контакты с Винисиусом . Между тем, и Мбаппе также не общается с бразильцем.

Приход француза изменил иерархию в нападении королевского клуба и сыграл решающую роль в отношениях игроков: хотя оба талантливы, их профили плохо сочетаются на поле. Килиан и Винисиус не общаются и имеют очень прохладные отношения», – сообщили в Испании.

Ситуация не изменилась и на клубном чемпионате мира, который состоялся в США – Беллингем и Мбаппе игнорировали вингера за пределами поля, а во время матчей общались только тогда, когда возникала такая необходимость.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Винисиус Жуниор Килиан Мбаппе Джуд Беллингем
Николай Титюк Источник: Don Balon
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