Проблема в Мбаппе? Мадридский Реал определился с будущим Винисиуса

Вингер мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор отказывается продлевать контракт с королевским клубом из-за финансовых условий.

25-летний футболист недоволен тем, что получает меньше, чем француз Килиан Мбаппе, поэтому требует улучшения финансовых условий. Бразилец неоднократно угрожал «сливочным», что покинет испанскую лигу и перейдет в чемпионат Саудовской Аравии, если его требования не будут выполнены.

Из-за постоянного шантажа со стороны Винисиуса, в Мадриде были вынуждены прекратить с ним переговоры о продлении сотрудничества. Однако, по информации источника, «Реал» принял решение возобновить контакты с футболистом после того, как он вернется из отпуска.

Королевский клуб не планирует платить игроку больше 30 млн евро, которые он требует, но и терять вингера свободным агентом в Мадриде не намерены. «Реал» до последнего надеется, что Винисиус пойдет на уступки ради команды и продлит контракт, который заканчивается в июне 2027 года.