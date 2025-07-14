Суперзвезда Реала не хочет подписывать новый контракт с клубом из-за Мбаппе

Вингер мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор отказывается продлевать сотрудничество с командой из-за одноклубника Килиана Мбаппе.

Контракт 25-летнего футболиста истекает в июне 2027 года и поэтому «сливочные» предложили игроку новый с улучшенными условиями. Винисиус отказался продлевать сделку, так как хочет получать больше, чем его партнер – француз Мбаппе.

На данный момент, зарплата Килиана составляет 31,2 млн евро в год, а бразилец получает 20,83 млн евро. Вингер требует существенного улучшения финансовых условия, чтобы обогнать французского футболиста.

Королевский клуб провел несколько раундов переговоров, но все они провалились. Во время последней встречи «Реал» сообщил вингеру, что тот в любом случае не будет получать больше 30 млн евро. После этого Винисиус отказался разговаривать о новом соглашении.

В Мадриде надеются, что бразильская суперзвезда передумает и согласится остаться в составе «сливочных», как минимум, на пять лет.