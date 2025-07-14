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Испания
14 июля 2025, 14:40 |
1213
1

Суперзвезда Реала не хочет подписывать новый контракт с клубом из-за Мбаппе

Винисиус Жуниор намерен зарабатывать больше 30 млн евро в год

14 июля 2025, 14:40 |
1213
1
Суперзвезда Реала не хочет подписывать новый контракт с клубом из-за Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Вингер мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор отказывается продлевать сотрудничество с командой из-за одноклубника Килиана Мбаппе.

Контракт 25-летнего футболиста истекает в июне 2027 года и поэтому «сливочные» предложили игроку новый с улучшенными условиями. Винисиус отказался продлевать сделку, так как хочет получать больше, чем его партнер – француз Мбаппе.

На данный момент, зарплата Килиана составляет 31,2 млн евро в год, а бразилец получает 20,83 млн евро. Вингер требует существенного улучшения финансовых условия, чтобы обогнать французского футболиста.

Королевский клуб провел несколько раундов переговоров, но все они провалились. Во время последней встречи «Реал» сообщил вингеру, что тот в любом случае не будет получать больше 30 млн евро. После этого Винисиус отказался разговаривать о новом соглашении.

В Мадриде надеются, что бразильская суперзвезда передумает и согласится остаться в составе «сливочных», как минимум, на пять лет.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор продление контракта
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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Kапітошkа
Ну таке.
Як то кажуть: двом ведмедям у одному барлозі дуже затісно...
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