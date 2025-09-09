Тренер Реала – лучший наставник Ла Лиги в августе. Статистика испанца
Команда Хаби Алонсо лидирует в турнирной таблице чемпионата
Совсем недавно тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо официально стал лучшим наставником августа в Ла Лиге.
Все матчи «сливочных» в испанском чемпионате в течение августа завершились победой команды (1:0 против «Осасуны», 3:0 против «Реал Овьедо», 2:1 против «Мальорки»). Разница голов за этот период составила 6:1.
Всего во главе испанского клуба Хаби провел только 9 матчей, 3 из которых – в Ла Лиге. Испанский тренер сейчас набирает в среднем 2.44 очка за игру, тогда как до прихода в мадридский клуб этот показатель равнялся 2.14.
Сейчас «Реал» (9 очков) возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании после трех туров.
