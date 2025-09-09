Хаби Алонсо стал лучшим тренером августа в Ла Лиге

Испанский тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо стал лучшим тренером августа в чемпионате Испании.

43-летний специалист присоединился к команде в начале лета. Под его управлением «сливочные» провели 3 матча и добыли 3 победы:

19.07. «Реал» – «Осасуна» – 1:0

24.07. «Овьедо» – «Реал» – 0:3

30.07 «Реал» – «Мальорка» – 2:1

С 9 баллами «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» решил отказаться от звездного вратаря из-за Лунина.