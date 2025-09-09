Хаби Алонсо стал лучшим тренером августа в Ла Лиге
Под управлением испанца «Реал» добыл 3 победы
Испанский тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо стал лучшим тренером августа в чемпионате Испании.
43-летний специалист присоединился к команде в начале лета. Под его управлением «сливочные» провели 3 матча и добыли 3 победы:
- 19.07. «Реал» – «Осасуна» – 1:0
- 24.07. «Овьедо» – «Реал» – 0:3
- 30.07 «Реал» – «Мальорка» – 2:1
С 9 баллами «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» решил отказаться от звездного вратаря из-за Лунина.
💫 El 𝐞𝐟𝐞𝐜𝐭𝐨 @XabiAlonso.— LALIGA (@LaLiga) September 8, 2025
✅ Tres victorias en sus tres primeros partidos como entrenador del @realmadrid es #LALIGAEASPORTS. pic.twitter.com/18tjRdBrXQ
