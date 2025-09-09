Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хаби Алонсо стал лучшим тренером августа в Ла Лиге
Испания
09 сентября 2025, 18:49 |
36
0

Хаби Алонсо стал лучшим тренером августа в Ла Лиге

Под управлением испанца «Реал» добыл 3 победы

09 сентября 2025, 18:49 |
36
0
Хаби Алонсо стал лучшим тренером августа в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Испанский тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо стал лучшим тренером августа в чемпионате Испании.

43-летний специалист присоединился к команде в начале лета. Под его управлением «сливочные» провели 3 матча и добыли 3 победы:

  • 19.07. «Реал» – «Осасуна» – 1:0
  • 24.07. «Овьедо» – «Реал» – 0:3
  • 30.07 «Реал» – «Мальорка» – 2:1

С 9 баллами «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» решил отказаться от звездного вратаря из-за Лунина.

По теме:
Мбаппе попросил Переса подписать топ-игрока для доминации в Европе
От худшего трансфера Ла Лиги до обладателя ЗМ. Модрич празднует 40-летие
«Без нервов никак». Воробей – о предстоящем поединке сборной Украины
Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Хаби Алонсо лучший тренер Реал - Осасуна Осасуна Овьедо Реал - Мальорка Мальорка
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Азербайджан – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 09 сентября 2025, 19:05 0
Азербайджан – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Азербайджан – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

ОФИЦИАЛЬНО. Не нужен Шовковскому. Динамо нашло клуб для форварда
Футбол | 08 сентября 2025, 22:00 1
ОФИЦИАЛЬНО. Не нужен Шовковскому. Динамо нашло клуб для форварда
ОФИЦИАЛЬНО. Не нужен Шовковскому. Динамо нашло клуб для форварда

Эрик Рамирес продолжит свою карьеру в Чехии

Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Футбол | 09.09.2025, 11:23
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Йожеф САБО: «Игроки сборной просто «плавили» тренера. Атмосфера изменится»
Футбол | 09.09.2025, 06:55
Йожеф САБО: «Игроки сборной просто «плавили» тренера. Атмосфера изменится»
Йожеф САБО: «Игроки сборной просто «плавили» тренера. Атмосфера изменится»
Ребров выбрал заявку сборной на важнейший матч против Азербайджана
Футбол | 09.09.2025, 09:11
Ребров выбрал заявку сборной на важнейший матч против Азербайджана
Ребров выбрал заявку сборной на важнейший матч против Азербайджана
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Лунин принял категорическое решение. Он отказался играть с украинцами
Лунин принял категорическое решение. Он отказался играть с украинцами
09.09.2025, 07:10 5
Футбол
Украинский боксер выиграл каждый раунд, но проиграл бой. Как это возможно?
Украинский боксер выиграл каждый раунд, но проиграл бой. Как это возможно?
08.09.2025, 20:29 1
Бокс
Революция в футболе? В FIFA утвердили новое правило офсайда
Революция в футболе? В FIFA утвердили новое правило офсайда
08.09.2025, 09:27 33
Футбол
Олимпийская чемпионка по биатлону во второй раз стала мамой
Олимпийская чемпионка по биатлону во второй раз стала мамой
08.09.2025, 10:39
Биатлон
Титулованный клуб АПЛ хочет спасти Моуриньо от позора, связанного с россией
Титулованный клуб АПЛ хочет спасти Моуриньо от позора, связанного с россией
08.09.2025, 03:45
Футбол
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
08.09.2025, 06:15 27
Футбол
Отбор ЧМ. Германия одержала первую победу, Словакия с трудом взяла 3 очка
Отбор ЧМ. Германия одержала первую победу, Словакия с трудом взяла 3 очка
07.09.2025, 23:43 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем