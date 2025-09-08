Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Реал решил отказаться от звездного вратаря из-за Лунина
Испания
08 сентября 2025, 04:24 |
Реал решил отказаться от звездного вратаря из-за Лунина

Defensa Central. Андрей Лунин и Джанлуиджи Доннарумма

Звездный итальянский вратарь Джанлуиджи Доннарумма официально сменил клубную прописку.

Звездный вратарь продолжит карьеру в чемпионате Англии. Голкипер перешел из «ПСЖ» в «Манчестер Сити» за 30 миллионов евро.

По информации испанских СМИ, перед трансфером Доннаруммы в Англию его предлагали подписать «Реалу». Этот переход зависел от Андрея Лунина – если бы украинец решил уйти, мадридцы бы рассмотрели этот трансфер. Однако Лунин четко заявил, что хочет остаться и отклонил такие варианты этим летом, как «Фенербахче» и «Жирона».

Ранее Куртуа назвал «Реалу» вратаря, который должен его заменить.

По теме:
Бешикташ интересуется игроком Реала. Утратил доверие и может сесть в тюрьму
«Был удивлен». Митителу прокомментировал трансфер Бленуце в Динамо
«Ему просто повезло». В Баварии высказались о дорогостоящем форварде
трансферы Реал Мадрид Манчестер Сити Джанлуиджи Доннарумма ПСЖ трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Андрей Лунин
Дмитрий Олейник Источник: Real Madrid Confidencial
