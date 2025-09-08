Реал решил отказаться от звездного вратаря из-за Лунина

Звездный итальянский вратарь Джанлуиджи Доннарумма официально сменил клубную прописку.

Звездный вратарь продолжит карьеру в чемпионате Англии. Голкипер перешел из «ПСЖ» в «Манчестер Сити» за 30 миллионов евро.

По информации испанских СМИ, перед трансфером Доннаруммы в Англию его предлагали подписать «Реалу». Этот переход зависел от Андрея Лунина – если бы украинец решил уйти, мадридцы бы рассмотрели этот трансфер. Однако Лунин четко заявил, что хочет остаться и отклонил такие варианты этим летом, как «Фенербахче» и «Жирона».

