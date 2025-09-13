Динамо отказалось от двух футболистов из-за нарушения комендантского часа

Киевское «Динамо» рассталось с двумя игроками молодежной команды – Дмитрий Кремчанин перешел в «Александрию», а Владислав Герич на правах аренды перебрался в «Черноморец».

По информации источника, на окончательное решение боссов киевского клуба избавиться от двоих повлиял инцидент, который произошел еще в 2023 году. Тогда Дмитрий Кремчанин, Кирилл Осипенко и Владислав Герич засветились в новом расследовании журналистов. Трое посетили караоке-бар «Boho Safari» в Киеве и нарушили комендантский час.

Ранее венесуэльский форвард Эрик Рамирес, права на которого принадлежат киевскому «Динамо», продолжит свою карьеру в Чехии. 26-летний нападающий будет выступать за клуб высшего дивизиона Чехии, «Богемианс 1905» из Праги.