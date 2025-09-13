Динамо отказалось от двух футболистов из-за нарушения комендантского часа
Место в клубе не нашлось для Кремчанина и Герича
Киевское «Динамо» рассталось с двумя игроками молодежной команды – Дмитрий Кремчанин перешел в «Александрию», а Владислав Герич на правах аренды перебрался в «Черноморец».
По информации источника, на окончательное решение боссов киевского клуба избавиться от двоих повлиял инцидент, который произошел еще в 2023 году. Тогда Дмитрий Кремчанин, Кирилл Осипенко и Владислав Герич засветились в новом расследовании журналистов. Трое посетили караоке-бар «Boho Safari» в Киеве и нарушили комендантский час.
