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  4. Трое игроков Динамо находились в караоке-баре во время комендантского часа
Украина. Премьер лига
09 октября 2023, 17:28 | Обновлено 09 октября 2023, 18:10
5133
16

Трое игроков Динамо находились в караоке-баре во время комендантского часа

Клуб оштрафовал игроков

09 октября 2023, 17:28 | Обновлено 09 октября 2023, 18:10
5133
16
Трое игроков Динамо находились в караоке-баре во время комендантского часа
ФК Динамо. Владислав Герич (с мячом)

Журналист издания «Украинская правда» Михаил Ткач выпустил материал на Youtube о деятельности караоке-бара «Boho Safari» в Киеве во время комендантского часа. Среди посетителей заведения, которые нарушали комендантский час, заметили трех игроков «Динамо» U-19: Дмитрия Кремчанина, Кирилла Осипенко и Владислава Герича.

На видео, которое опубликовал Михаил Ткач, видно, как игроки покидают заведение после того, как его приехала проверять полиция. Отметим, что Кирилл Осипенко является шурином защитника «Динамо» и сборной Украины Дениса Попова.

Интересно, что Владислав Герич, который является вторым бомбардиром «Динамо» U-19 (4 гола в 7 матчах), сейчас восстанавливается от мышечной травмы.

Издание Tribuna.com сообщает, что «Динамо» отказалось комментировать информацию о загуле футболистов, сообщив, что игроки были оштрафованы и с ними проведены беседы.

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Источник Украинская правда
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Комментарии 16
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Mr Voevudskiy
Звьозды
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+6
Aries2005
Вже забулося як кацапи були під Київом, та всі тікали хто куди? А зараз тусять...
Які ще на х@р караоке - бари в комендантську годину!? Власника бару за порушення комендантськї години треба взяти за жабра
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+5
Показать Скрыть 2 ответа
KOT
Кто-то удивлен? Все кто зарабатывают больше средней зп, клали на комендантскую и большинство законов 
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+4
Gargantua
конечно трудно выдерживать нагрузки на фоне недосыпания. Приходится жалеть себя.
А растет футболист в своем мастерстве только когда играет на пределе.
Это причина деградации очень многих.
вот уверен, что ни Мудрик, ни Забарный в ночных клубах не околачивались.
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+2
umnuy2
а потом слышим от физруков тренеров оправдания---мы долго куда-то добирались на автобусе мы усталиписец поэтому проиграли
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+1
Перець
Якщо голи забивають ,то можна трошки підбухнуть
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0
Max77
Гімно… 
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0
umnuy2
хер вас поймёшь---гулять плохо,качаться каждый час как Мудрик тоже плохо
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-1
FunnyCat_____
Ну хоть не бухие за рулем пытаясь «паришать»
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-1
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Shturmgewehr
Не телефонували Ренату і то добре)))
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-3
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