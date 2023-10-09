Трое игроков Динамо находились в караоке-баре во время комендантского часа

Журналист издания «Украинская правда» Михаил Ткач выпустил материал на Youtube о деятельности караоке-бара «Boho Safari» в Киеве во время комендантского часа. Среди посетителей заведения, которые нарушали комендантский час, заметили трех игроков «Динамо» U-19: Дмитрия Кремчанина, Кирилла Осипенко и Владислава Герича.

На видео, которое опубликовал Михаил Ткач, видно, как игроки покидают заведение после того, как его приехала проверять полиция. Отметим, что Кирилл Осипенко является шурином защитника «Динамо» и сборной Украины Дениса Попова.

Интересно, что Владислав Герич, который является вторым бомбардиром «Динамо» U-19 (4 гола в 7 матчах), сейчас восстанавливается от мышечной травмы.

Издание Tribuna.com сообщает, что «Динамо» отказалось комментировать информацию о загуле футболистов, сообщив, что игроки были оштрафованы и с ними проведены беседы.