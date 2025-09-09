После катастрофы в Грузии. Еще одна сборная уволила тренера

Федерация футбола Болгарии объявила об увольнении наставника Илиана Илиева.

Болгарская национальная команда в недавнем матче отбора ЧМ-2026 проиграла Грузии со счетом 0:3. Болгария после двух туров занимает последнее место в квартете с Испанией, Турцией и Грузией.

Илиев работал со сборной с 2023 года.

Сборная Болгарии не выходит на Евро или чемпионаты миры с 2004 года.