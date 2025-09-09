Чемпионат мира09 сентября 2025, 19:59 | Обновлено 09 сентября 2025, 20:27
После катастрофы в Грузии. Еще одна сборная уволила тренера
Илиев покинул сборную Болгарии
Федерация футбола Болгарии объявила об увольнении наставника Илиана Илиева.
Болгарская национальная команда в недавнем матче отбора ЧМ-2026 проиграла Грузии со счетом 0:3. Болгария после двух туров занимает последнее место в квартете с Испанией, Турцией и Грузией.
Илиев работал со сборной с 2023 года.
Сборная Болгарии не выходит на Евро или чемпионаты миры с 2004 года.
