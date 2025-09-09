Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  После катастрофы в Грузии. Еще одна сборная уволила тренера
Чемпионат мира
09 сентября 2025, 19:59 | Обновлено 09 сентября 2025, 20:27
После катастрофы в Грузии. Еще одна сборная уволила тренера

Илиев покинул сборную Болгарии

Getty Images/Global Images Ukraine. Илиан Илиев

Федерация футбола Болгарии объявила об увольнении наставника Илиана Илиева.

Болгарская национальная команда в недавнем матче отбора ЧМ-2026 проиграла Грузии со счетом 0:3. Болгария после двух туров занимает последнее место в квартете с Испанией, Турцией и Грузией.

Илиев работал со сборной с 2023 года.

Сборная Болгарии не выходит на Евро или чемпионаты миры с 2004 года.

сборная Болгарии по футболу отставка ЧМ-2026 по футболу
Иван Зинченко Источник
