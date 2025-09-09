Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Впервые теннисистка 2010 года рождения выиграла матч в основе турнира WTA
09 сентября 2025, 16:53
Впервые теннисистка 2010 года рождения выиграла матч в основе турнира WTA

15-летняя бразильянка Науани Витория Леме Да Силва одолела Каролину Алвеш в Сан-Паулу

Instagram. Науани Витория Леме Да Силва

15-летняя бразильская теннисистка Науани Витория Леме Да Силва (WTA 1206) выиграла стартовый матч на хардовом турнире WTA 250 в Сан-Паулу, Бразилия.

В первом раунде бразильянка, которой организаторы предоставили wild card, в трех сетах переиграл свою соотечественницу Каролину Алвеш (WTA 237) за 1 час и 50 минут.

WTA 250 Сан-Паулу. Хард, 1/16 финала

Каролина Алвеш (Бразилия) – Науани Витория Леме Да Силва (Бразилия) [WC] – 7:6 (7:0), 2:6, 0:6

Нуани Витория стала первой теннисисткой 2010 года рождения, которой удалось одержать победу в матче основной сетки турнира WTA.

В юниорском рейтинге Леме Да Силва занимает 39-е место. В 2025 году она добралась до 1/8 финала юниорского Уимблдона, а в апреле выиграла соревнования категории J200 в Асунсьоне.

В Сан-Паулу следующей соперницей Нуани Виктории будет вторая сеяная Солана Сиерра (Аргентина, WTA 82).

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
