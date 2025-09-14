Трофей турнира WTA 250 в Сан-Паулу разыграют 130-я и 214-я ракетки мира

На хардовом турнире WTA 250 в Сан-Паулу определена финальная пара.

В поединке за трофей сойдутся Джанис Тджен (Индонезия, WTA 130) и Тианцоа Сары Ракотоманга Раджаоны (Франция, WTA 214).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

В полуфинале Тджен переиграла Франческу Джонс, а Ракотоманга Раджаона справилась с Ренатой Сарасуа.

И для Джаниc, и для Тианцоа Сары это будет дебютный финал в карьере на уровне Тура.

Тджен стала лишь третьей представительницей Индонезии, которой удалось добраться до финала турнира WTA.

WTA 250 Сан-Паулу. Пары 1/2 финала

Рената Сарасуа [5] – Тианцоа Сара Ракотоманга Раджаона – 3:6, 2:6

Дженис Тджен – Франческа Джонс [6] – 7:6 (7:0), 6:3