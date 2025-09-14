Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
14 сентября 2025, 14:33
Трофей турнира WTA 250 в Сан-Паулу разыграют 130-я и 214-я ракетки мира

Джанис Тджен поборется против Тианцоа Сары Ракотоманга Раджаоны

Трофей турнира WTA 250 в Сан-Паулу разыграют 130-я и 214-я ракетки мира
WTA. Джанис Тджен

На хардовом турнире WTA 250 в Сан-Паулу определена финальная пара.

В поединке за трофей сойдутся Джанис Тджен (Индонезия, WTA 130) и Тианцоа Сары Ракотоманга Раджаоны (Франция, WTA 214).

В полуфинале Тджен переиграла Франческу Джонс, а Ракотоманга Раджаона справилась с Ренатой Сарасуа.

И для Джаниc, и для Тианцоа Сары это будет дебютный финал в карьере на уровне Тура.

Тджен стала лишь третьей представительницей Индонезии, которой удалось добраться до финала турнира WTA.

WTA 250 Сан-Паулу. Пары 1/2 финала

Рената Сарасуа [5] – Тианцоа Сара Ракотоманга Раджаона – 3:6, 2:6
Дженис Тджен – Франческа Джонс [6] – 7:6 (7:0), 6:3

Тианцоа Сара Ракотоманга Раджаона Рената Сарасуа Франческа Джонс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
