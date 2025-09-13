Индонезийская звезда тенниса впервые вышла в полуфинал на уровне Тура
Джанис Тджен на турнире WTA 250 в Сан-Паулу выиграла три матча, ни разу не отдав и сета
23-летняя индонезийская теннисистка Дженис Тджен (WTA 130) впервые в карьере вышла в полуфинал на уровне Тура.
На соревнованиях WTA 250 в Сан-Паулу индонезийка выиграла три матча, ни разу не отдав и сета.
Тджен на своем пути выбила Леолию Жанжан, Мартину Окалову и третью сеяную Александру Эалу. Следующей соперницей Дженис будет Франческа Джонс, которая посеяна под шестым номером.
В полуфинале соревнований в Бразилии также между собой сыграют Рената Сарасуа и Тианцоа Сара Ракотоманга Раджаона. Сарасуа в четвертьфинале выбила первую сеяную Беатрис Хаддад Майю.
WTA 250 Сан-Паулу. Пары 1/2 финала
Рената Сарасуа [5] – Тианцоа Сара Ракотоманга Раджаона
Дженис Тджен – Франческа Джонс [6]
