Индонезийская звезда тенниса впервые вышла в полуфинал на уровне Тура

WTA
13 сентября 2025, 15:14 |
Джанис Тджен на турнире WTA 250 в Сан-Паулу выиграла три матча, ни разу не отдав и сета

Getty Images/Global Images Ukraine. Джанис Тджен

23-летняя индонезийская теннисистка Дженис Тджен (WTA 130) впервые в карьере вышла в полуфинал на уровне Тура.

На соревнованиях WTA 250 в Сан-Паулу индонезийка выиграла три матча, ни разу не отдав и сета.

Тджен на своем пути выбила Леолию Жанжан, Мартину Окалову и третью сеяную Александру Эалу. Следующей соперницей Дженис будет Франческа Джонс, которая посеяна под шестым номером.

В полуфинале соревнований в Бразилии также между собой сыграют Рената Сарасуа и Тианцоа Сара Ракотоманга Раджаона. Сарасуа в четвертьфинале выбила первую сеяную Беатрис Хаддад Майю.

WTA 250 Сан-Паулу. Пары 1/2 финала

Рената Сарасуа [5] – Тианцоа Сара Ракотоманга Раджаона
Дженис Тджен – Франческа Джонс [6]

Рената Сарасуа Франческа Джонс Беатрис Хаддад Майя
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
