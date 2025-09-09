Сестры Колб в Бразилии выиграли больше очков, чем соперницы, но уступиили

Украинские теннисистки Марина и Надежда Колб завершили выступления на хардовом турнире WTA 250 в Сан-Паулу, Бразилия.

В первом раунде парного разряда украинка на супертай-брейке потерпели поражение от тандема Солана Сиерра (Аргентина) / Рената Сарасуа (Мексика) за 1 час и 34 минуты.

WTA 250 Сан-Паулу. Пары. Хард, 1/8 финала

Солана Сиерра (Аргентина) / Рената Сарасуа (Мексика) – Марина Колб (Украина) / Надежда Колб (Украина) – 7:6 (8:6), 1:6, [10:8]

Это была первая встреча дуэтов. Интересно, что Марина и Надежда выиграли большее количество очков: 72 против 69.

Сестры Колб в четвертый раз в карьере сыграли в основной сетке на уровне Тура и боролись за четвертый четвертьфинал на таком уровне.

Сиерра и Сарасуа во втором круге поборются либо против первых сеяных Тимеи Бабош и Луизы Стефани, либо против Алисии Барнетт и Эликсан Лечемии.